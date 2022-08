One UI 5.0 Beta: ecco tutte le novità di Samsung

Per l'esordio definitivo di Android 13 bisognerà attendere il lancio della serie Google Pixel 7: nel frattempo, Samsung ha dato il via alle danze con il programma One UI 5.0 Beta. Fra i vari produttori Android, come OPPO e OnePlus, Samsung è uno di quelli che offre la possibilità ai più curiosi di “ficcanasare” nel suo software prima del suo rilascio ufficiale, dando modo all'azienda di fare beta testing gratuito su larga scala. E grazie ai colleghi di XDA, possiamo vedere in anteprima quali saranno le novità che vedremo sui prossimi smartphone Samsung e su quelli che verranno aggiornati.

Samsung lancia il programma One UI 5.0 Beta con Android 13: ecco quali sono le novità

Premessa: trattandosi della One UI 5.0 Beta, le novità per ora implementate da Samsung potrebbero non essere tutte quelle che vedremo sulla versione Stabile. Detto questo, partiamo con i widget impilabili, cioè la possibilità di unire più widget in un unico riquadro e lasciare che sia il software a ruotarli in automatico in base alla circostanza. Basta tenere premuto su un widget e selezionare “Aggiungi widget“, lasciando abilitata la voce “Auto rotazione widget“.

Sotto il profilo grafico, Samsung ha deciso di ampliare le personalizzazioni offerte dal sistema Material You. Una volta scelto lo sfondo per lo smartphone, il software darà la possibilità di scegliere fra più colori generati da quello sfondo, cambiando gli accenti cromatici della UI.

Un'altra importante novità della One UI 5.0 è il nuovo hub Sicurezza e privacy, realizzato in stile Google Pixel. Al suo interno saranno raggruppate tutte le voci che prima erano sparse per i vari menu delle Impostazioni: sblocco biometrico, account, Samsung Pass, Trova il Mio Dispositivo, file nascosti e così via.

A sx e centro One UI 5.0, a dx One UI 4

Con il nuovo major update, gli smartphone Samsung riceveranno il supporto al riconoscimento ottico dei caratteri, potendo così estrarre testo dalle immagini, sia usando la fotocamera in tempo reale che usando le immagini già salvate in Galleria, e copia/incollarlo dove si preferisce.

A proposito di fotocamera, l'aggiornamento One UI 5.0 aggiunge l'istogramma nella modalità Pro, permettendo ai più smanettoni di avere informazioni in tempo reale sull'esposizione dell'immagine.

Inoltre, è stata sfruttata anche in termini di accessibilità, aggiungendo una scorciatoia per usare la fotocamera come lente d'ingrandimento, utile per chi ha problemi di vista, potendo anche scattare una foto in modalità zoom per vederla dopo, attivare la torcia o invertire i colori.

Ci sono anche novità per il multitasking all'interno di Samsung Labs, con l'aggiunta di due nuove gestures: swipe dall'angolo superiore per aprire l'app a schermo in modalità pop-up e swipe con due dita dal basso per avviare lo split screen.

Vi è mai capitato di star facendo una telefonata e dover prendere appunti al volo? Ecco, Samsung ha pensato a risolvere questo problema, aggiungendo l'opzione “Prendi note” per scrivere un appunto mentre si sta telefonando a qualcuno. Tuttavia, sembra che questa opzione sarà limitata solo agli smartphone dotati di S Pen.

Concludendo, ci sono altri ritocchi qua e là nella One UI 5.0, come il redesign della finestra pop-up per la gestione dei permessi delle app e delle notifiche, rendendo più chiari i tasti “Impostazioni” e “Cancella“.

A sx One UI 5.0, a dx One UI 4 A sx One UI 5.0, a dx One UI 4

Per il momento, Samsung non ha ancora affermato quando sarà rilasciato ufficialmente l'aggiornamento One UI 5.0. Come detto a inizio articolo, Android 13 debutterà assieme alla serie Google Pixel 7: considerato che il debutto dovrebbe avvenire a metà ottobre, è plausibile che il major update Samsung partirà a cavallo fra ottobre e novembre. Se vuoi sapere se il tuo modello di smartphone Samsung riceverà l'aggiornamento, ti invito a consultare l'articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il