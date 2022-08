Clamoroso Motorola: cancellato l’evento di Moto RAZR 2022 e X30 Pro

A pochissime ore dal lancio dei nuovi top gamma Moto RAZR 2022 e X30 Pro (Edge 30 Ultra), Motorola ha deciso di cancellare l'evento di presentazione. Notizia che per gli esperti del settore ha sicuramente del sorprendente, visto che non si era denotata alcuna situazione anomala in merito e quindi, in questo articolo, cerchiamo di capirne di più.

Moto RAZR 2022 e Moto X30 Pro/Edge 30 Ultra: perché Motorola ha cancellato l'evento di lancio?

La scelta di cancellare l'evento per i due smartphone da parte di Motorola ha sicuramente del clamoroso, proprio in quanto fino a poche ore prima il brand, così come il suo General Manager, erano intenti a promuovere le ultime feature prima di presentare il pieghevole Moto RAZR 2022 ed il primo dispositivo con fotocamera 200 MP, cioè Moto X30 Pro o Edge 30 Ultra in chiave Global.

Le motivazioni non sono state purtroppo fornite, ma soltanto delle scuse verso chi ha dimostrato un interesse importante in merito a quella che potrebbe essere la line up del rilancio definitivo di un brand che ha fatto la storia. L'ipotesi che sta circolando è la questione geopolitica non poco delicata che sta avvenendo ora tra Cina e USA in merito a Taiwan, ma non se ne ha ovviamente certezza, sebbene possa essere una cosa abbastanza credibile. Altra motivazione potrebbe essere qualche indisposizione di personaggi chiave del brand, ma in generale si brancola nel buio ad oggi.

Motorola, per il momento, si è limitata a consigliare di continuare a monitorare i canali ufficiali di Weibo del brand, così da recuperare nuove informazioni per questi smartphone che saranno dunque lanciati, ma adesso non si sa più quando, visto che non ci sono nuove date. Immaginiamo, in ogni caso, che l'azienda possa comunque portarli sul mercato ad agosto 2022, per non perdere treni importanti. In ogni caso, se ne volete sapere di più sui due smartphone, vi lasciamo l'approfondimento sia per il pieghevole che per il flagship.

