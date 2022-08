OnePlus 10T 5G arriva in Italia: le 5 novità che lo rendono imperdibile

Nonostante l'evento cinese sia stato rimandato, OnePlus 10T è arrivato sul mercato Global come da programma: il nuovo top di gamma della compagnia debutta in Italia e lo fa con tutta una serie di novità che lo rendono imperdibile, sia per i nuovi arrivati che per gli amanti storici della casa di Pete Lau. Ma bando alle ciance e andiamo a fare il punto della situazione sulle caratteristiche di OnePlus 10T 5G, flagship dalle specifiche stellari ed un prezzo abbordabile.

OnePlus 10T 5G ufficiale in Italia: tutte le novità

Tutte le indiscrezioni trapelate finora si sono rivelate veritiere; OnePlus 10T 5G è il nuovo top di gamma del brand cinese ed ha debuttato nel corso di un esclusivo evento di lancio tenutosi a New York, il primo dal vivo per OP dall'inizio della pandemia. Ma quali sono le novità che sono state introdotte? Tenetevi forte perché il flagship fa decisamente sul serio!

Design leggero e “conosciuto”

Partiamo dallo stile del dispositivo: se avete apprezzato il precedente 10 Pro allora adorerete anche OnePlus 10T 5G. Il dispositivo attinge a piene mani dal punto di vista del look, con un modulo fotografico di ampie dimensioni e dal layout ormai divenuto iconico. Il corpo è realizzato con una struttura unibody, offre un peso contenuto ed una sensazione eccellente al tatto. Le colorazioni Moonstone Black e Jade Green sono elegantissime ed il display AMOLED da 6.7″ permette di godere a pieno dei contenuti multimediali. Parliamo di una soluzione HDR10+ con colori a 10 bit ed un refresh rate a 120 Hz.

Massima potenza con lo Snapdragon 8+ Gen 1

Come anticipato già in precedenza, OnePlus 10T 5G è il primo top di gamma del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1, l'ultimo chipset di punta di Qualcomm. Ovviamente si tratta di una soluzione che punta sulle performance; presenti a supporto fino a 16 GB di RAM LPDDR5 ed un sistema di raffreddamento più grande, precisamente il più avanzato e potente mai visto su un dispositivo OnePlus. L'insieme di queste tecnologie permette di beneficiare della massima fluidità, senza intoppi (permettendo di tenere oltre 35 app in background contemporaneamente).

La ricarica rapida di un fulmine!

C'è anche un altro primato per OnePlus 10T 5G: si tratta del primo smartphone del brand dotato del supporto alla SuperVOOC Endurante Edition, da ricarica ultra rapida da 150W. Questa nuova tecnologia offre fino ad un giorno di energia con soli 10 minuti di ricarica mentre per ottenere una carica completa (da 1 al 100%) bastano solo 19 minuti! Se state pensando alla sicurezza, potete stare tranquilli: il dispositivo presenta una serie di tecnologie per rendere la ricarica sicura ed efficiente, tra cui la Battery Health Engine (che estende la durata e preserva la capacità della batteria da 4.800 mAh).

Una fotocamera per scatti mozzafiato

La compagnia cinese ha puntato sulla “forza bruta” con l'ultimo processore di Qualcomm ed una ricarica fulminea, ma non ha messo da parte il comparto fotografico. OnePlus 10T 5G è dotato di un triplo modulo con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), Nightscape 2.0 e HDR migliorato, per scattare foto di qualità in qualsiasi situazione di luce. Abbiamo poi un obiettivo ultra-wide ed una lente macro, per ottenere foto più ampie oppure per avvicinarsi maggiormente ai soggetti da immortalare.

Anni di aggiornamenti garantiti

Un piccolo appunto: OnePlus ha presentato la OxygenOS 13, ma il modello 10T non sarà il primo smartphone ad avere questa nuova versione del software proprietario. A bordo troviamo la OxygenOS 12.1 basata su Android 12: comunque ci sono tantissimi update garantiti. L'azienda promette 3 aggiornamenti importanti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. E la OxygenOS 13? Tranquilli: questa sarà rilasciata prima di OnePlus 10 Pro ed arriverà successivamente anche per il 10T, nel corso dell'anno.

Quanto costa OnePlus 10T 5G?

Concludiamo la nostra panoramica sulle novità del top di gamma con il dettaglio che tutti aspettano. Il prezzo di OnePlus 10T 5G parte da 719€ per la versione da 8/128 GB; il modello maggiorato, da 16/256 GB, viene proposto invece a 819€. I preorder saranno disponibili dall'11 agosto sullo store ufficiale e su Amazon; le vendite vere e proprie cominceranno il 25 agosto 2022. Di seguito trovate i link Amazon per il preordine.

Infine vi segnaliamo che gli utenti che effettuano il pre-ordine tramite lo store di OnePlus possono aggiudicarsi un 10T in omaggio (nella variante da 8/128 GB). Potranno inoltre usufruire di uno sconto del 40% sulle Buds Pro e del 60% sulle Buds Z2. Infine potranno vincere una serie di altri regali come le Buds Pro, le Buds Z2, la custodia 10T Sandstone Bumper e la protezione dello schermo in vetro temperato.

Per chiudere in grande stile, OnePlus ha annunciato anche il caricatore per auto con SuperVOOC 80W: sarà in vendita in Europa al prezzo di 59.9€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il