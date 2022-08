OPPO Watch 3 elegantissimo nella prima immagine: spunta anche una data

La compagnia cinese è ormai un brand a tutto tondo, con un ecosistema quasi completo. Dopo il settore degli smartphone, OPPO sta consolidando la sua presenza in quello dei tablet e quello degli indossabili. L'ultima creatura del brand preannuncia grandi cambiamenti: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni disponibili finora su specifiche tecniche, caratteristiche, design, prezzo ed uscita di OPPO Watch 3!

OPPO Watch 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Nel momento in cui scriviamo l'azienda cinese non ha ancora svelato il design del prossimo OPPO Watch 3. Tuttavia, come al solito in questi casi, ecco venire in nostro soccorso un'immagine leak che svela la presenza di due modelli differenti. Questa mostra un look simile a quello delle generazioni precedenti eppure il dispositivo trasuda ancora più stile ed eleganza. Il display è protetto da un pannello in vetro curvo, che pare leggermente bombato in una delle due versioni; la serie è dotata di un cinturino in pelle. Lungo il lato destro trovano spazio un pulsante fisico ed il microfono mentre all'opposto abbiamo la griglia dello speaker. Abbiamo poi un modello con ghiera laterale, probabilmente per navigare nei menù.

Non conosciamo ancora le dimensioni dello schermo, ma i leak parlano di tre versioni e di almeno due modelli da 42 e 46 mm. Guadando al precedessore, potremmo trovare display AMOLED da 1.75″ e 1.91″.

Specifiche tecniche, software e caratteristiche

Ancora una volta OPPO fa affidamento su Qualcomm. Le specifiche tecniche di OPPO Watch 3 poggiano sullo Snapdragon W5 Gen 1: la sua presenza è stata confermata ma non è dato di sapere se troveremo anche un modello con la versione W5+. In merito ai nuovi chipset per indossabili, si tratta di due soluzioni che mirano a distaccarsi dal passato: entrambi sono realizzati a 4 nm mentre la versione Plus è dotata di un coprocessore AON. Migliori performance, autonomia e fluidità: queste le aspettative sui nuovi SoC e le promesse di Qualcomm.

Non sappiamo se rivedremo il chip proprietario Apollo, soluzione targata OPPO e Ambip presente a bordo del secondo capitolo. Lato memorie ci aspettiamo almeno 2 GB di RAM e 8/16 GB di storage (in pratica il doppo rispetto a Watch 2).

Non ci sono dettagli ufficiali ma è lecito immaginare che avremo il supporto eSIM, la ricarica rapida VOOC 2.0, GPS, NFC, oltre 100 modalità sportive, SpO2, monitoraggio dell'attività cardiaca H24, controllo del sonno e del russamento: insomma, il pacchetto completo!

E per quanto riguarda il software di OPPO Watch 3? Ovviamente la versione cinese è mossa dalla ColorOS, su base Android: probabile che l'azienda mostri qualche novità, magari una versione rinnovata. Non sappiamo se arriverà anche in Europa: in questo caso dovremmo trovare WearOS di Google, come nel caso del primo modello.

OPPO Watch 3 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Watch 3 non è stato ancora svelata: un noto insider punta il dito in direzione del 10 agosto 2022. Si tratta di un giorno convincente dato che l'azienda ha già dato il via al rilascio dei teaser poster: il debutto sembra proprio fissato per il mese di agosto. Non ci sono indiscrezioni sul prezzo ma è probabile che troveremo cifre intorno ai 250€ al cambio (si tratta di un'ipotesi).

Mentre il primo capitolo è arrivato in Europa e in Italia, il secondo smartwatch di OPPO è rimasto un'esclusiva cinese. Resta da vedere se OPPO Watch 3 lascerà la patria per debuttare anche alle nostre latitudini: teniamo le dita incrociate!

