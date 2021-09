OPPO Watch 2 ufficiale: in arrivo anche in versione ECG

Oltre alla serie Reno 6 China e Global, insieme al modello 4G, ecco spuntare l'ennesima novità per la casa cinese. Il nuovo smartwatch OPPO Watch 2 segna il ritorno del brand nel settore degli indossabili premium con un look ormai collaudato, ma tante migliorie sotto la scocca ed un prezzo di tutto rispetto.

Aggiornamento 14/09 (articolo originale 27/07): la compagnia cinese ha confermato il debutto anche di una versione con ECG. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella nuova sezione dedicata a questa variante.

OPPO Watch 2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design & display

Per quanto riguarda il design, la serie OPPO Watch 2 arriva in due modelli, caratterizzati da uno stile identico, cambiano solo le dimensioni da 42 e 46 mm. Il design ricalca tantissimo quello del primo capitolo: OPPO abbia deciso di rilanciare un look ampiamente collaudato con il predecessore.

Quindi Watch 2 ricalca quanto visto con il primo capitolo (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione?), con un display squadrato. Ritroviamo ancora una volta bordi curvi, un pannello AMOLED con dimensioni da 1,75″(430 x 372 pixel, 326 PPI) per la variante da 42 mm e 1,91″ (476 x 402 pixel, 326 PPI) per il modello da 46 mm. Rimangono invariati i due tasti fisici sul frame destro, utili per muoversi nella UI ed interagire con lo smartwatch. Il peso della versione da 46 mm è di circa 35 grammi mentre nel caso del fratello minore si scende a 32 grammi. In entrambi i casi il display offre un refresh rate a 60 Hz.

Hardware & software

Ovviamente – come anticipato dalla stessa azienda – il cuore di OPPO Watch 2 è rappresentato dall'ultimo Snapdragon Wear 4100, un grande passo in avanti rispetto alla precedente generazione. Inoltre la stessa azienda ha annunciato una collaborazione con Ambip: la serie Watch 2 ha dalla sua in chip Apollo 4s, soluzione che promette consumi bassi e autonomia maggiorata. Lato memorie abbiamo 1 GB di RAM e 8 GB di storage.

Lo smartwatch è dotato di tecnologia Ultra Dynamic Dual Engine (UDDE), che contente di estendere ulteriormente la durata della batteria. Non a caso uno dei punti di forza dell'indossabile è proprio l'autonomia, come annunciato anche in precedenza dalla stessa OPPO.

OPPO Watch 2 offre una durata della batteria di tutto rispetto: si parla di un indossabile in grado di spingersi fino a 4 giorni (96 ore) di utilizzo con un singola carica, in modalità Smart. Tuttavia, con la modalità Risparmio Energetico è possibile arrivare fino a ben 16 giorni di autonomia. Allo stato attuale di meglio ci sarebbe solo TicWatch Pro 3 sfruttando però l'escamotage dello schermo Dual-layer Display 2.0 (soluzione monocromatica FSTN LCD da attivare al posto del pannello principale). La ricarica avviene tramite tecnologia rapida VOOC 2.0: basteranno 10 minuti per usufruire di 1 giorno d'utilizzo.

Parlando di software, invece, è lecito immaginare che la versione internazionale di questi indossabili arriverà con WearOS di Google; d'altra parte la versione cinese della gamma debutta invece con la ColorOS, su base Android (8.1) e RTOS. Ovviamente non mancano GPS ed NFC, così come il supporto eSIM con connettività LTE.

Concludiamo con le funzioni per salute e fitness: OPPO Watch 2 offre oltre 100 modalità sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, l'SpO2, il controllo del sonno, del russamento e dello stress e così via: insomma il solito pacchetto a cui siamo abituati.

OPPO Watch 2 ECG Edition

OPPO Watch 2 debutterà anche in versione ECG Edition, così come avvenuto anche con il primo capitolo. Si tratta di una variante che dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche (sia per design che specifiche), ma introdurre in rilevamento dell'attività cardiaca tramite elettrocardiogramma. Questa funzionalità è utile per rilevare anomalie comuni, come la fibrillazione atriale.

Al momento il dispositivo è stato individuato nello store cinese di OPPO ma mancano ancora dettagli su disponibilità e prezzo.

OPPO Watch 2 – Indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda la presentazione di OPPO Watch 2, al momento il dispositivo è stato lanciato solo in Cina e non ci sono ancora dettagli in merito ad una possibile commercializzazione in Europa. Parlando del prezzo, OPPO Watch 2 eSIM viene proposto – nelle incarnazioni da 42 e 46 mm – a circa 195/260€ al cambio attuale (1499/1999 yuan). La versione solo Bluetooth da 42 mm arriva invece a circa 169€ al cambio (1299 yuan). Le vendite partiranno dal 6 agosto.

