La serie Find X3 ha dato il là alla next gen del 2021 e adesso tutti i riflettori sono verso OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+. Da qualche anno, il produttore ha plasmato la famiglia Reno come anello di congiunzione fra la divisione mid-range, ovvero la serie A, e quella premium. Proprio per questo c'è sempre una certa curiosità in merito, con l'implementazione di specifiche di alto profilo ma ad un prezzo più democratico. È una fascia di mercato ostica, dato che spesso si finisce per competere con i top di gamma di generazione precedente. Ma vediamo quali saranno le novità che verranno abbracciate dai modelli della serie Reno 6: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita.

OPPO Reno 6: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

OPPO Reno 6

Anche a questo giro la nuova serie della casa cinese offre tre modelli: OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+. La versione base Reno 6 è quello che maggiormente si discosta dal suo predecessore, con un modulo fotografico sì simile, ma con un frame laterale poligonale (quadrato, per intenderci) come già visto sui nuovi dispositivi di Cupertino. Quanto alle dimensioni dello smartphone, si parla di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, per uno schermo OLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz. Il pannello scelto è piatto, con un punch-hole laterale posto sul lato sinistro dello schermo.

Oppo Reno 6 Pro

Passando ad OPPO Reno 6 Pro , si sale a 6,55″ Full HD+, sempre OLED e a 90 Hz. Da uno schermo piatto si passa ad uno curvo, con design punch-hole che ospita la selfie camera in alto a sinistra. Le dimensioni sono di 160 x 73,1 x 7,6 mm. In questo caso, il design posteriore si discosta da Reno 5 Pro, con un modulo fotografico che varia la disposizione dei sensori. Ai tre sensori principali vediamo affiancato un quarto in accoppiata al doppio flash LED, sotto ai quali c'è la classica sigla fotografica.

OPPO Reno 6 Pro+

Infine, abbiamo OPPO Reno 6 Pro+, anch'esso con un riquadro fotografico diverso dal suo predecessore ma allo stesso tempo simile a quello di Reno 5 Pro. Dimensioni e schermo non cambiano, mentre è diversa la fotocamera, con i tre principali sempre in verticale e a fianco un sensore separato dal multiplo flash LED. Le dimensioni sono leggermente più grandi del Pro, 160,8 x 72,5 x 7,99 mm.

Hardware

Il nuovo OPPO Reno 6 è equipaggiato con un chipset MediaTek Dimensity 900, mentre con il fratello maggiore Reno 6 Pro si passa al Dimensity 1200, realizzato a 6 nn, con CPU octa-core Cortex-A78/A55 (1 x 3,0 GHz + 3 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz) e GPU Mali-G77 MC9. Infine, a bordo di OPPO Reno 6 Pro+ abbiamo ufficialmente lo Snapdragon 870 di Qualcomm. Con processo produttivo a 7 nm, il SoC contiene una CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 650. Per tutti i tagli di memoria comprendono 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Molto interessante la presenza del motore di vibrazione asse-X, mentre tutti i dispositivi adottano un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore.

In merito alla batteria, il modello base è dotato di un'unità da 4.300 mAh, mentre sui modelli Pro si sale a 4.500 mAh. La struttura a doppia cella ci conferma la presenza di una ricarica molto rapida, cablata a 65W per tutti e tre i modelli. Per il software, il trio potrà contare sull'ultima ColorOS 11.3 su base Android 11: tra le novità troviamo un AOD avanzato in stile Canvas di OnePlus, protezione NFC ed altre funzioni.

Fotocamera

Essendo l'anello di congiunzione fra fascia mid-range e high-end, solitamente la serie Reno ha qualche chicca nel reparto fotografico, perlomeno sui modelli più avanzati. A bordo di OPPO Reno 6 Pro troviamo una quad camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP (con grandangolo e macro), mentre su Reno 6 Pro+ da 50 + 16 + 13 + 2 MP (con grandangolo, teleobiettivo e macro). E proprio per questo modello le cose si fanno sicuramente molto interessanti, in quanto è confermato avvalersi del sensore Sony IMX766, cioè lo stesso che ha fatto la fortuna di Find X3 e X3 Pro. Reno 6 base è dotato di una tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP (con grandangolo e macro). Per l'intero trittico troviamo una selfie camera sempre da 32 MP.

OPPO Reno 6, 6 Pro e 6 Pro+ ufficiali – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, si parte dal Reno 6 base che avrà un prezzo di circa 359€ (2.799 yuan) per la 8/128 GB, mentre si sale a circa 411€ (3.199 yuan) per quella da 12/256 GB. Per il modello Pro, è previsto un costo di 445€ (3.499 yuan) per la 8/128 GB e 483€ circa per la versione 12/256 GB. Infine, il modello top Pro+ si sale a circa 508€ (3.999 yuan) sempre per la 8/128 GB e circa 578€ (4.499 yuan) per la versione top da 12/256 GB.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu