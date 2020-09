Con il lancio del suo primo smartwatch (sia in patria che in Europa e in Italia), la compagnia cinese è entrata ufficialmente nel settore dei wearable, precisamente con un prodotto premium dall'anima sportiva. Mentre vari brevetti lasciano pensare ad un cambio di rotta nel design della seconda generazione, l'azienda ha annunciato ufficialmente il “nuovo” OPPO Watch ECG Edition: andiamo a scoprire tutte le novità ed il prezzo di vendita del dispositivo!

OPPO Watch ECG Edition ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Design e caratteristiche

Il nuovo indossabile è stato lanciato in Cina oggi, 24 settembre, in occasione della Developer Conference 2020 del brand. Oltre ad annunciare il periodo di uscita della sua prima smart TV, la compagnia ha alzato il sipario su OPPO Watch ECG Edition, che arriva con una grande novità rispetto alla versione base: ora è presente un modulo per l'elettrocardiogramma di livello professionale e il device ha ricevuto la certificazione come dispositivo medico di classe 2 FDA. Per quanto riguarda il lato estetico, lo smartwatch riprende le linee del modello base: questo è disponibile nelle varianti da 46 e 41 mm mentre la versione ECG è acquistabile solo nell'edizione da 46 mm.

Il corpo è realizzato in acciaio inossidabile 316L e le misure sono di 46 x 39 x 11.35 mm, con un pannello posteriore in ceramica. Il cinturino è in silicone mentre sul bordo destro sono presenti due pulsanti fisici. Il peso senza cinturino è di 45.5 grammi. Il display è un pannello AMOLED da 1.91″ con risoluzione 476 x 402 pixel, densità di 326 PPI e una gamma cromatica DCI-P3 del 100%.

Specifiche e funzionalità ECG

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, sembra che non siano presenti cambiamenti radicali. Abbiamo il chipset Snapdragon Wear 2500 accompagnato dal chip Apollo 3 a basso consumo, 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Il software è la ColorOS Watch già avvistata in Cina per il precedente modello, con tanto di supporto all'assistente Breeno. Presenti all'appello varie modalità sportive e la resistenza all'acqua fino a 50 metri (5 ATM). Il tutto è alimentato da una batteria da 430 mAh, con ricarica rapida VOOC. In termini di autonomia si parla di circa 40 ore oppure fino a 21 giorni in modalità risparmio energetico. Non manca, infine, il supporto e-SIM per le chiamate.

La principale novità di OPPO Watch ECG Edition è ovviamente la presenza di un modulo per il monitoraggio dell'attività cardiaca tramite elettrocardiogramma. Secondo quanto riportato dalla stessa azienda, l'indossabile è in grado di restituire un'accuratezza di livello medito ed offre la lettura dell'ECG in tempo reale. La funzione è utile per rilevare anomalie comuni, come la fibrillazione atriale. Il dispositivo offre il monitoraggio dell'attività cardiaca 24 ore su 24, con tanto di notifiche in caso di rilevamenti anomali.

OPPO Watch ECG Edition ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Watch EGC Edition è di 2.499 yuan, circa 314€ al cambio, ed è già disponibile in preorder in Cina. Per quanto riguarda il debutto in Europa, al momento mancano ancora dettagli ma provvederemo ad aggiornare l'articolo se ci saranno novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu