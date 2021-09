OPPO Find X3 Pro Photographer ufficiale con un design unico e la ColorOS 12

Il ruolo di Camera Phone viene spesso affibbiato a smartphone che si avvalgono di sensori fotocamera piuttosto capienti, ma sappiamo bene che resta vero appannaggio di pochi. Uno di questi, senza dubbio, è OPPO Find X3 Pro, che ora punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione con la Photographer Edition, versione speciale che richiama le vecchie macchine fotografiche Kodak: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e uscita di questa nuova variante!

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition si ispira a Kodak: ecco cosa cambia

Design e stile

Il nuovo OPPO Find X3 Pro Photographer Edition arriva con un design ispirato alla macchina fotografica Kodak 35 Rangefinder, soluzione molto presente nei primi anni '50. Il look dello smartphone richiama proprio questo tipo di stile, segnando una grande differenza con l'elegante design attuale: il retro è caratterizzato da una cover a doppia trama, con un'ampia area in pelle ed una sezione in metallo.

Non sarebbe la prima volta che la la compagnia cinese si ispira a Kodak, considerando che i cugini Realme GT Master ed Explorer utilizzano un filtro simile a quello proprio del produttore americano.

Il dispositivo offre poi il medesimo display che abbiamo imparato ad apprezzare, ossia una soluzione AMOLED LTPO da 6.7″ con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. La selfie camera è inserita in un punch hole posizionato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Oltre allo smartphone speciale è presente anche una confezione altrettanto particolare. All'interno di questa troviamo una cover che richiama la trama del telefono e altri accessori: la vera chicca, però, è proprio il box, simile ad una custodia per macchine fotografiche.

Hardware e Software

La versione speciale è in realtà il modello X3 Pro con Snapdragon 888 rivisitato solo nello stile: le specifiche tecniche sono pressoché invariate. Il dispositivo è dotato di due sensori Sony IMX766 da 50 MP, un teleobiettivo 2x da 13 MP ed un microscopio da 3 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa del telefono. Grandi novità invece per la parte software: la Photographer Edition è a tutti gli effetti il primo smartphone sul mercato con ColorOS 12.

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition – Scheda tecnica

Display AMOLED LTPO da 6,7″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) con densità di 525 PPI e refresh rate a 120 Hz

lettore d'impronte nello schermo

dimensioni di 163,6 x 74 x 9,10 mm per 196 g

certificazione IP68

SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm

CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 660

16 GB di RAM LPDDR5

512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

quad camera da 50+50+13+3 MP f/1.8-2.2-2.4-3.0 con grandangolare, teleobiettivo e microlente, OIS, Omni-directional PDAF

selfie camera da 32 MP f/2.4

video 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps

supporto dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1, NFC, doppio speaker con Dolby Atmos

batteria da 4.500 mAh con Super VOOC 2.0 a 65W, wireless AirVOOC a 30W ed inversa

sistema operativo Android 11 con ColorOS 12

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition – Prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, il super top di gamma sarà in vendita in patria dal 22 settembre al prezzo di circa 857€ al cambio (6.499 yuan) per la sola configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Se siete curiosi di capire come scatta Find X3 Pro e non solo, vi rimandiamo alla nostra recensione dettagliata.

