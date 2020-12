Dopo indiscrezioni ed annunci sommari, oggi scopriamo ufficialmente tutte le novità di TicWatch Pro 3 (anche in versione LTE). Del nuovo indossabile se n'era già parlato in veste semi-ufficiale in occasione della presentazione della nuova piattaforma Wear 4100 di Qualcomm. Ed è proprio questo il chipset che muove lo smartwatch targato Mobvoi, ma non è questa la sola novità che Mobvoi ha integrato sul suo smartwatch.

L'estetica di TicWatch Pro 3 riprende quella di TicWatch Pro 2020: con dimensioni di 47 x 48 x 12.2 mm ed un peso di 42 g, lo smartwatch ha una scocca più leggera del 29%. La cassa in acciaio inox e plastica presenta la ghiera numerata che circonda il display circolare AMOLED da 1.4″ 454 x 454 pixel. Viene rinnovata la tecnologia Dual-layer Display 2.0, con cui avere un display secondario monocromatico FSTN LCD per il risparmio della batteria. Inoltre, lo smartwatch è protetto da Gorilla Glass 3 ed integra la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Aggiornamento 1/12: Mobvoi ha annunciato anche il nuovo TicWatch Pro 3 LTE, versione dotata di connettività 4G. Trovate tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di vendita a fine articolo.

TicWatch Pro 3 ufficiale, anche in versione LTE: novità, immagini e scheda tecnica

Come anticipato, TicWatch Pro 3 è mossa dal succitato Snapdragon Wear 4100. Il SoC di Qualcomm è prodotto con processo a 12 nm FinFET, ben inferiore ai 28 nm della serie 3100, ed include un processore Cortex-A53 fino ad 1,7 GHz. Si parla di un boost alle prestazioni fino all'85%, mentre la componente grafica sarà gestita dalla Adreno A504, con un boost della GPU del 150%. Pur fornendo performance migliorate, lo Snap 4100 garantisce anche consumi ridotti del -25%, a fronte di una batteria da 577 mAh (sul 2020 avevamo una 415 mAh). A coadiuvare il SoC ci sono 1 GB di RAM ed 8 GB di storage interno, la connettività comprende Bluetooth 4.2 LE e Wi-Fi b/g/n ed il software è WearOS. Il software prodotto da Google comprende tutte le sue classiche funzionalità, come Assistant e Google Pay.

Dal punto di vista software troviamo WearOS di Google, con annessi Google Assistant e Google Pay, e la suite di varie funzionalità Mobvoi per la salute. TicHealth è la componente principale, il posto dove vengono raccolti tutti i dati relativi all'attività fisica e salutistica. TicExercise raccoglie le 13 modalità sportive presenti su TicWatch Pro 3: camminata e corsa al chiuso/aperto, ciclismo (anche al chiuso), stile libero, nuoto, vogatore, cross-trainer, yoga, ginnastica, arrampicata e trail. TicPulse è la funzione di monitoraggio 24/7 della frequenza cardiaca, mentre TicOxygen dell'ossigenazione del sangue.

Troviamo anche TicHearing, con cui tenere sott'occhio il rumore ambientale tramite i microfoni integrati, TicZen e TicBreathe per il rilevamento dello stress e TicSleep per il controllo del sonno. Il tutto è arricchito da un comparto connettivo e di sensoristica comprensivo di barometro e GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS.

TicWatch Pro 3 LTE: ecco che cosa cambia | Aggiornamento 1/12

A distanza di alcuni mesi dal debutto della prima versione, Mobvoi corregge l'unica mancanza del suo nuovo smartwatch annunciando TicWatch Pro 3 LTE. Come il nome lascia intendere, il dispositivo arriva con il supporto alla connettività 4G, dettaglio che rende l'indossabile completo al 100%. In termini di design e specifiche non vengono introdotte novità.

TicWatch Pro 3 e TicWatch Pro 3 LTE – Prezzo e disponibilità | Aggiornamento 1/12

Disponibile nell'unica colorazione Shadow Black, TicWatch Pro 3 è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale (successivamente su Amazon) ad un prezzo di 299.99€. Per quanto riguarda TicWatch Pro 3 LTE, in questo caso il prezzo sale a 359.99€: l'indossabile sarà disponibile all'acquisto nel Regno Unito (solo tramite Vodafone UK), Spagna e Germania.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu