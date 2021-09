Con il NAS Xiaomi da 8 TB non avrete più problemi di spazio

Quando si pensa che il catalogo Xiaomi YouPin possa aver smesso di sorprendere, ecco che la compagnia cinese fa parlare di sé con qualcosa di nuovo. È questo il caso dell'Haikang G1 Memory Master, ovvero un NAS ideato per tenere al sicuro i propri dati senza doversi preoccupare di finire la memoria. Per chi non lo sapesse, NAS è un acronimo che sta per Network Attached Storage, cioè un sistema di archiviazione sempre collegato alla rete. In poche parole, potete utilizzare un NAS come fosse la vostra piattaforma di memoria cloud personale.

Il NAS Xiaomi YouPin può diventare il proprio server casalingo

Quello di Xiaomi YouPin è un NAS che si presenta con un look accattivante, incassato in una scocca che misura 206 x 148 x 47 mm per un peso di 1,37 kg. Un dispositivo robusto, quindi, dotato di angoli rinforzati per proteggersi da possibili urti e anche dotato di una struttura ignifuga. In questo modo, anche se finisse vittima di un incendio dovrebbe riuscire a mantenere al sicuro i dati contenuti al suo interno. Sì, perchè l'Haikang G1 Memory Master è proposto in varie configurazioni di memoria, fino ad un massimo di 8 TB di memoria a disposizione. Questa memoria può essere utilizzata per ospitare qualsiasi tipo di files e il vantaggio è che, essendo costantemente acceso e online, è possibile accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi altro dispositivo abbinato.

Il NAS Xiaomi YouPin offre varie funzionalità canoniche, come backup automatici, protezione con crittografia, streaming multimediale ma non solo. Il chip Realtek 1296 permette al NAS di svolgere 750 miliardi di operazioni al secondo, una potenza che permette ad esempio di classificare le foto immagazzinate in modo intelligente. Il sistema può riconoscere persone, membri della famiglia, animali, cibo ed altro ancora. Foto che possono essere cercate tramite diversi filtri, come persone inquadrate, orario, data e posizione GPS. Un'altra feature utile è quella di poterlo utilizzare come spazio di archiviazione costante delle videocamere di sicurezza dell'ecosistema Xiaomi.

L'Haikang G1 Memory Master viene proposto su Xiaomi YouPin al prezzo di 65€ (499 yuan) per la versione priva di dischi interni. Aggiungendo la memoria, invece, i prezzi ammontano a 114€ (869 yuan) per la 2 TB, 141€ (1.069 yuan) per la 4 TB, 237€ (1.799 yuan) per la 6 TB ed infine 303€ (2.299 yuan) per la 8 TB.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu