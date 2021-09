L’avvitatore elettrico Xiaomi Mijia è irrinunciabile con questo nuovo minimo

Xiaomi non è solo smartphone e notebook… ma anche accessori per i lavori in casa. Volete un prodotto davvero irrinunciabile? Allora date un'occhiata a questo nuovo minimo storico dell'iconico avvitatore elettrico ricaricabile Xiaomi Mijia, una soluzione adatta a tutti e dal prezzo conveniente, ora ancora di più con questo nuovo codice sconto.

Aggiornamento 16/09: l'avvitatore di Xiaomi torna in sconto dall'Europa, questa volta su GShopper e ad un nuovo prezzo minimo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

L'avvitatore elettrico ricaricabile Xiaomi Mijia protagonista di un viaggio tra le stelle

Tutti vanno pazzi per l'avvitatore della casa di Lei Jun, non a caso tempo fa il governo cinese ha dato il via ad una nuova missione spaziale: tre astronauti sono stati inviati lassù per occuparsi dei lavori di costruzione di una stazione. Ovviamente si è trattato di un evento particolarmente sentito in patria, con tanto di collegamenti in diretta. In uno di questi, ecco spuntare l'avvitatore elettrico ricaricabile di Xiaomi Mijia! Il dispositivo fa parte dell'equipaggiamento degli astronauti e la stessa casa di Lei Jun ha condiviso le immagini con una punta di orgoglio.

Come il resto dei prodotti della compagnia, anche l'avvitatore elettrico ricaricabile Xiaomi Mijia è caratterizzato da un look minimale ed un rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto. Insomma, come sottolineato in apertura si tratta di un accessorio pratico ed irrinunciabile per gli amanti del fai da te (e non solo, visto il suo utilizzo nello spazio).

Dotato di una batteria da 2.000 mAh, punte in acciaio S2 e dimensioni contenute, l'avvitatore elettrico Xiaomi Mijia è in offerta con codice sconto su GShopper, ovviamente con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto con il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

