Alexa a pagamento? Amazon ci sta pensando e si intensificano i rumor

Aggiornamento 23/05: si intensificano i rumor che vorrebbero una versione di Amazon Alexa più intelligente (e con AI) proposta agli utenti sottoforma di un nuovo abbonamento separato dall’attuale Prime. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Amazon starebbe finalmente pensando ad una versione migliorata dell’assistente vocale Alexa, che però potrebbe arrivare sottoforma di abbonamento a pagamento. Le indiscrezioni suggerisco ovviamente l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, ma a quanto pare internamente lo sviluppo non starebbe soddisfacendo il colosso americano.

Remarkable Alexa potrebbe essere una versione a pagamento dell’assistente vocale

Crediti: Amazon

Il nuovo assistente vocale potrebbe prendere il nome di “Alexa Plus” ed offrirebbe un’esperienza più colloquiale e personalizzata grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Secondo le informazioni riportate da Business Insider, Amazon avrebbe messo in programma di lanciare questa nuova versione a pagamento entro il 30 giugno, con il progetto che avrebbe preso il nome di “Remarkable Alexa“.

Internamente, però, gli sviluppatori non sarebbero soddisfatti della nuova versione e del modello di business: secondo l’azienda infatti non sarebbero stati raggiunti gli standard qualitativi per il lancio di un nuovo prodotto Amazon. L’idea di avere un ennesimo abbonamento da far sottoscrivere agli utenti, inoltre, ha fatto nascere dubbi l’intero progetto.

Al momento, quindi, non si sappiamo se Alexa Plus arriverà effettivamente sul mercato entro la data di scadenza imposta da Amazon, ma sarà interessante capire se gli sviluppatori riusciranno a migliorare il servizio tanto da raggiunte i tanto agognati standard qualitativi.

Aggiornamento 23/05: intelligenza artificiale in Alexa entro l’anno, ma sarà a pagamento

Stando alle ultime informazioni condivise dall’emittente televisiva CNBC, Amazon starebbe lavorando ad una nuova versione di Alexa con intelligenza artificiale, per consentire all’assistente vocale di competere con Google, OpenAI e probabilmente anche Apple. Tuttavia, come suggerito anche in passato, questa nuova Alexa con AI potrebbe non essere offerta in modo gratuito agli utenti, ma richiedere il pagamento di un abbonamento supplementare ad Amazon Prime.

Al momento non si conoscono le possibili cifre o l’eventuale data di lancio di questo nuovo servizio, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

