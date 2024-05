POCO F6 ed F6 Pro ufficiali in Italia: differenze e prezzi

Durante l’evento appena conclusosi in quel di Dubai, la dirigenza di Xiaomi ha presentato al pubblico POCO F6 ed F6 Pro, i due nuovi modelli che rinnovano la proposta di fascia medio/alta del suo sub-brand. Come da tradizione, la serie POCO F punta a offrire ai consumatori prodotti pensati principalmente per offrire prestazioni di alto calibro, come rimarcato dalla presenza di microchip quali Snapdragon 8 Gen 2 e 8s Gen 3.

POCO F6 ed F6 Pro sono ufficiali ma li conoscevamo già: vediamo cosa propongono

Esteticamente sono diversi e il motivo è presto detto: POCO F6 è il rebrand di Redmi Turbo 3, mentre POCO F6 Pro di Redmi K70, da cui quindi ereditano look visivo e specifiche. Dimensionalmente sono praticamente uguali, avendo entrambi uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, per quanto il modello Pro vanti una risoluzione più alta e un PWM Dimming a frequenza più elevata; d’altro canto, il modello basa vanta protezione Gorilla Glass Victus e certificazione IP64, assenti su quello Pro.

Entrambi hanno un impianto di dissipazione LiquidCool 4.0 con IceLoop, a protezione dalle temperature di due SoC Qualcomm ma differenti: F6 è mosso dallo Snapdragon 8s Gen 3, F6 Pro dallo Snapdragon 8 Gen 2. Cambiano i tagli di memoria ma non l’amperaggio della batteria, una 5.000 mAh che si carica a 90W su F6 e a 120W su F6 Pro, con caricatore in confezione per tutti e due. Infine il comparto fotografico, con una doppia 50+8 MP con OIS e ultra-grandangolare a cui si aggiunge un sensore primario più avanzato e un sensore macro sul modello Pro.

POCO F6 – Scheda tecnica

Dimensioni di 160,5 x 74,5 x 8 mm per 179 grammi

Colorazioni Black, Green e Titanium

Certificazione IP64

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 2.400 nits, sensore ID ottico nello schermo, protezione Gorilla Glass Victus

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm

CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica 90W

Fotocamera da 50+8 MP f/1.59 con Sony IMX882, OIS e ultra-grandangolare

Fotocamera frontale da 20 MP f/2.2

Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, sensore IR vibrazione X-Axis, speaker stereo

Sistema operativo Android con HyperOS

POCO F6 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 160,86 x 74,95 x 8,21 mm per 209 grammi

Colorazioni Black e White

Certificazione IP64

Display AMOLED da 6,67″ 2K (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 526 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nits e sensore ID ottico nello schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm

CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X4 + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica 120W

Fotocamera da 50+8+2 MP f/1.6-2.2-2.4 con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare e macro

Fotocamera frontale da 16 MP

Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, sensore IR vibrazione X-Axis, speaker stereo

Sistema operativo Android con HyperOS

POCO F6 è disponibile nelle colorazioni Black, Green e Titanium nelle varianti da 8/256 GB a 449,90€ e quella da 12/512 GB a 499,90€. Per POCO F6 Pro le colorazioni sono Black e White, per prezzi che partono da 579,90€ per la versione da 12/256 GB, 629,90€ per quella da 12/512 GB e infine 699,90€ per quella da 16 GB/1 TB. Acquistandoli entro il 30 maggiore alle ore 23:59 lo si può fare in offerta early bird, con disponibilità sullo store Xiaomi, POCO e Amazon:

POCO F6 8/256 GB: 449,90€ 389,90€ 12/512 GB: 499,90€ 419,90€

POCO F6 Pro 12/256 GB: 579,90€ 499,90€ 12/512 GB: 629,90€ 549,90€ 16 GB/1 TB: 699,90€ 599,90€



