vivo V40 e V40 Lite ufficiali: il ritorno in Italia al fianco di ZEISS

Erano mesi che non avveniva un nuovo annuncio per l’Italia, e quel momento è finalmente tornato con i nuovi vivo V40 e V40 Lite. Due modelli che vanno ad aggiungersi al recente V40 SE, anch’esso portato sul nostro mercato, ma stavolta abbiamo a che fare con prodotti decisamente più ambiziosi, sia nelle specifiche che nei prezzi.

vivo V40 e V40 Lite annunciati ufficialmente, e la protagonista è la fotocamera ZEISS

Così come avvenuto di recente con Xiaomi 14 CIVI, vivo V40 e V40 Lite sdoganano nel contesto mid-range una fotocamera che solitamente avremmo visto nella fascia alta. Parlo della collaborazione con Carl Zeiss, con caratteristiche software finora viste esclusivamente sui top di gamma di punta. Per esempio la modalità Ritratto Multifocale per scattare con lunghezze focali a 24, 35 e 50 mm, oppure la modalità Bokeh Biotar. L’altra peculiarità fotografica è il flash LED Aura Light, pensato per offrire una maggiore potenza d’illuminazione e performance paragonabili a quelle degli studi professionali.

vivo V40 – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,16 x 74,93 x 7,58 mm per 190 grammi

Colorazioni Nebula Purple e Stellar Silver

Certificazione IP68

Display curvo AMOLED Q9 da 6,78″ 1.2K (2.800 x 1.260 pixel) con densità di 452 PPI, refresh rate a 120 Hz , luminosità fino a 4.500 nits e sensore ID ottico

Q9 da (2.800 x 1.260 pixel) con densità di 452 PPI, refresh rate a , luminosità fino a 4.500 nits e sensore ID ottico SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo Prime (1 x 2,63 GHz A715 + 3 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 720

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile

di ROM UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida 80W

con ricarica rapida Connettività Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C speaker stereo

Fotocamera posteriore da 50+50 MP f/1.8-2.0 con ultra-grandangolare

f/1.8-2.0 con ultra-grandangolare Fotocamera frontale da 50 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 e Funtouch OS 14

vivo V40 Lite 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,36 x 74,75 x 7,65/7,75 mm per 179/188 grammi

Colorazioni Classy Brown e Dreamy White

Display curvo AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e sensore ID ottico

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a e sensore ID ottico SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile

di ROM UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida 44W

con ricarica rapida Connettività Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C speaker stereo

Fotocamera posteriore da 50+8+2 MP f/1.79-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro

f/1.79-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro Fotocamera frontale da 32 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 e Funtouch OS 14

Prezzi e disponibilità

vivo V40 sarà disponibile in Italia da inizio luglio al prezzo di listino di 599€, scendendo a quello di 399€ per V40 Lite.

