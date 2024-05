OPPO Reno 12 e 12 Pro ufficiali: addio curve, SoC MediaTek personalizzati

A differenza della serie Find, quella Reno si rinnova due volte ogni 12 mesi, ed ecco che vengono ufficialmente annunciati OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro. Molto probabilmente questi sono soltanto due degli svariati modelli che andranno a comporre la famiglia Reno 12 da qui ai prossimi mesi, e sono due dei principali esponenti dell’ultima generazione, che per l’occasione si rinnovano nell’estetica e presentano due System-on-a-Chip customizzati.

OPPO presenta la nuova serie Reno 12: ecco specifiche, differenze e prezzi

OPPO Reno 12 OPPO Reno 12 Pro

Per OPPO Reno 12 le colorazioni sono Soft Peach, Ebony Black e Millennium Silver, per il modello Pro quelle Champagne Gold, Ebony Black e Silver Fantasy Purple: per ambedue gli smartphone viene comunque abbandonata la sempre più anacronistica estetica curva in favore di frame piatto e schermo leggermente curvo su tutti i lati, in linea con il trend odierno.

Le differenze fra i due modelli sono praticamente una sola, il System-on-a-Chip adoperato targato MediaTek: Reno 12 monta il Dimensity 8250 Star Speed, mentre Reno 12 Pro il Dimensity 9200+ Star Speed, entrambi a 4 nm. Il primo ha CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610 MC6 a 950 MHz, il secondo una CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Immortalis-G715 MC11 a 1.15 GHz.

Per il resto, OPPO Reno 12 e 12 Pro hanno praticamente le stesse dimensioni e certificazione IP65, con uno schermo AMOLED Pro XDR da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, luminosità fino a 1.200 nits, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2. I tagli di memoria sono da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica Super VOOC da 80W.

C’è una piccola differenza anche nel comparto fotografico: la tripla fotocamera è sempre da 50+50+8 MP ma il sensore principale (con OIS) è il Sony LYT-600 da 1/1.95″ su Reno 12 e il Sony IMX890 da 1/1.56″ su Reno 12 Pro. Li affiancano un ultra-grandangolare Sony IMX355 e teleobiettivo 2x Samsung JN5 da 1/2.75″ per la modalità Ritratto, oltre alla selfie camera da 50 MP Samsung JN5. Completano la scheda tecnica ColorOS 14.1 con Android 14, Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e USB-C.

OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro sono disponibili in Cina ai seguenti prezzi:

OPPO Reno 12 12/256 GB: 2.699 CNY ( 343€ ) 12/512 GB: 2.999 CNY ( 381€ ) 16/256 GB: 2.999 CNY ( 381€ ) 16/512 GB: 3.199 CNY ( 407€ )

OPPO Reno 12 Pro 12/256 GB: 3.399 CNY ( 432€ ) 12/512 GB: 3.699 CNY ( 470€ ) 16/512 GB: 3.999 CNY ( 508€ )



