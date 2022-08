Xiaomi immagina una fascia smart per controllare la domotica… col pensiero!

La casa di Lei Jun non è di certo nuova quando si parla di novità tech, anche abbastanza uniche. Si pensi, ad esempio, a CyberDog oppure ai recenti occhiali smart rilasciati in patria. Stavolta la compagnia cinese ha alzato il tiro con Xiaomi MiGu Headband, un progetto unico (non si sa ancora se e quando diventerà realtà) che vede protagonista una fascia smart per controllare i dispositivi domotici tramite le onde cerebrali!

Xiaomi MiGu Headband potrebbe essere il futuro della Smart Home

Tramite un post sul social cinese Weibo, Xiaomi ha annunciato la conclusione del terzo hackathon organizzato dalla compagnia. Si tratta di un evento annuale a cui partecipano sviluppatori ed ingegneri, presentando progetti innovativi. Il vincitore di quest'anno è stato un dispositivo molto particolare, chiamato Xiaomi MiGu Headband, che si pone un obiettivo altissimo. Stiamo parlando, infatti, di una sorta di fascia smart che permetterà all'utente di controllare i propri dispositivi intelligenti tramite le onde cerebrali.

Progettato da quattro giovani ingegneri, il dispositivo è dotato di tre punti di raccolta dei segnali elettrici ed è in grado di ottenere (in modo approssimativo) una lettura EEG, ossia un elettroencefalogramma. In soldoni, la fascia sarebbe in grado di leggere l'attività elettrica del cervello, mappare queste onde e poi sfruttarle per controllare i prodotti smart presenti in casa. Insomma, un modo per portare la domotica al livello successivo, proiettandola verso un futuro quasi fantascientifico.

Ovviamente al momento si tratta di un progetto e non è dato di sapere se e quando ci sarà una versione commerciale. Xiaomi MiGu Headband è di certo un dispositivo interessante: diteci la vostra nei commenti qui sotto! È un prodotto “troppo avanti” oppure potrebbe essere un passo importantissimo per il settore della domotica e il mondo tech in generale?

