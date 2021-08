Xiaomi annuncia CyberDog, il cane robotico che “strizza l’occhio” a Boston Dynamics

Lei Jun aveva preannunciato che l'evento di Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5 si sarebbe concluso con un momento “one more thing“. Ma tutto ci saremmo aspettati tranne quello che effettivamente è stato presentato sul palco del keynote Xiaomi. Si ipotizzava che l'evento si sarebbe concluso con novità in ambito automobilistico, ma così non è stato e al suo posto c'è stata una vera e propria sorpresa. No, quello che vedete in foto non è il celebre Spot di Boston Dynamics, bensì la controparte targata Xiaomi che prende il nome di CyberDog.

Xiaomi CyberDog è il quadrupede robotico in grado di muoversi in piena autonomia

Xiaomi definisce CyberDog come un “robot quadrupede di ispirazione biologica”, probabilmente perché dire “cane robotico” suonerebbe strano. Gli ingegneri Xiaomi hanno realizzato questo robot in grado di muoversi in totale autonomia. Ciò è reso possibile grazie all'implementazione della tecnologia Intel RealSense, cioè un insieme di videocamere ed 11 sensori in grado di mappare l'ambiente attorno ed acquisirne i vari livelli di profondità. CyberDog ha una “vista” con precisione su scala centimetrica, potendo così evitare gli ostacoli e muoversi sulla base del terreno su cui si trova. Movimento che è permesso dal motore proprietario di Xiaomi, con una coppia massima pari a 32 N/m e 220 RPM, valori che permettono a CyberDog di muoversi con una velocità massima di 3,2 m/s.

Il cervello di Xiaomi CyberDog è composto dal sistema NVIDIA Jetson Xavier NX, un supercomputer AI che si occupa di acquisire tutti i dati sensoriali ed elaborarli di conseguenza. Ad affiancarlo c'è un SSD di grado quasi industriale da 128 GB, un sistema di navigazione GPS e 6 microfoni per acquisire i suoni ambientali ed usarli per muoversi al meglio. Anche perché, come ogni “cane robotico” che si rispetti, CyberDog è in grado di ascoltare i comandi vocali e comportarsi di conseguenza. Per concludere la scheda tecnica, il robot Xiaomi può portare fino a 3 kg di peso su di sé.

Il perché Xiaomi abbia creato questo CyberDog si rifà alla volontà aziendale di mettere le mani in pasta in tutte le tecnologie del futuro. Sappiamo bene che la compagnia di Lei Jun investe moltissimo in ricerca e sviluppo, con più di 10.000 dipendenti in tutto il mondo ed investimenti che superano il miliardo d'euro. Xiaomi CyberDog è un prodotto pensato in ottica futura, ma che potrà essere acquistato da coloro che fossero interessati ad utilizzarlo in ottica lavorativa (o di intrattenimento). Nonostante la sua particolarità, CyberDog non avrà un prezzo particolarmente elevato: 9.999 yuan, circa 1.316€ per un robot che verrà prodotto in 700 unità.

