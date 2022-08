CHUWI HiPad X 2022 debutta in sconto: un grande ritorno, con tante novità!

Il modello dello scorso anno ci ha regalato grandi soddisfazioni, specialmente in virtù del prezzo di vendita e della varie promo che lo hanno visto protagonista. Ora CHUWI HiPad X è tornato in versione 2022 e ancora una volta punta al risparmio: tutto su specifiche tecniche, novità e prezzo, insieme alle migliori occasioni per risparmiare, che sia in offerta lampo o con un bel codice sconto dedicato!

CHUWI HiPad X 2022: tutto sulla nuova versione del tablet 4G low cost

Specifiche tecniche e novità: che cosa cambia?

Lanciato come un fulmine a ciel sereno, CHUWI HiPad X 2022 continua sulla scia del suo precedessore con un design essenzialmente invariato. Le vere novità sono all'interno del terminale, ma che cosa cambia di preciso? Stavolta la casa cinese mette da parte MediaTek in favore di un chipset Unisoc T618 (con GPU ARM Mali G52 MP2); tuttavia la RAM aumenta a 6 GB mentre lato storage ritroviamo un'unità da 128 GB. Lato software è presente Android 11.

Il resto delle specifiche tecniche di CHUWI HiPad X 2022 comprende un display IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) in 16:10, una batteria da 6.000 mAh, il GPS, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 ed il supporto alle reti 4G LTE.

CHUWI HiPad X 2022, prezzo e disponibilità: come risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

