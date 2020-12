Recensione Chuwi HiPad X: un tablet economico, che ha tutto quello di cui hai bisogno

Nello strano universo della tecnologia troviamo una categoria di prodotti piuttosto bistrattata ultimamente, almeno stando ai dati di mercato. Sempre meno utenti, infatti, si rivolgono ad aziende in ambito Android per l'acquisto di tablet, dando così un'enorme vantaggio ai prodotti Apple. Attualmente, infatti, iPad è l'unica opzione valida per un certo tipo di persone, ma non tutti sono alla ricerca di un prodotto del genere. Motivo per cui potreste essere interessati a conoscere un dispositivo di Chuwi, ovvero Chuwi HiPad X, che offre quasi tutto quello di cui un comune individuo ha bisogno. Ci sono alcuni aspetti, però, da approfondire, e non necessariamente in negativo, quindi restate sintonizzati su questa recensione completa.

Recensione Chuwi HiPad X

Unboxing

Come siamo abituati a vedere in casa Chuwi, la confezione è piuttosto minimale. Al suo interno, dunque, troviamo:

Chuwi HiPad X;

alimentatore da parete, con presa europea;

cavo USB/USB Type-C;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua inglese;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

Dando un'occhiata ai materiali, devo dire che la struttura esterna in metallo è ben realizzata. Questa, infatti, restituisce un buon feedback, proponendo una finitura satinata davvero ottima ed una fresatura dei bordi laterali quasi perfetta. Vi segnalo, in ogni caso, la presenza di una banda in plastica sulla parte superiore, inserita anche per permettere alle antenne di recepire meglio il segnale. Al di là di questo aspetto, comunque, il prodotto è piuttosto maneggevole, misurando 253 x 163 x 9,5 mm, con un peso di ben 554 grammi. Malgrado questo, come detto, si tiene piuttosto bene in mano anche dopo diverse ore, sebbene risulti essere un po' troppo scivoloso. Oltre questo, poi, tra la superficie in alluminio ed il vetro frontale trova sede una sottile superficie in plastica che, come sempre, avrei preferito proprio non vedere su un prodotto del genere.

Osservando il dispositivo notiamo la presenza di diverse porte, tra cui anche una predisposizione per la tastiera esterna, applicabile in un secondo momento. Sotto la scocca, infatti, troviamo i pin magnetici per collegare proprio tale accessorio, ovviamente venduto a parte. Oltre tale aspetto, poi, vediamo come sul frame superiore siano stati inseriti il tasto di accensione/spegnimento, il bilanciere del volume ed il microfono principale. A sinistra, invece, risiedono lo slot SIM, il jack audio da 3,5mm e la porta USB Type-C. Questo potrebbe rappresentare un limite, quindi, per coloro che avrebbero voluto vedere più porte su tale dispositivo. Trattandosi di un prodotto Android, però, credo che non necessiti di più di quello che già offre.

Come anche altri tablet di Chuwi, sul retro abbiamo un design piuttosto “sportivo”. Non che ci siano dettagli così particolari, ma le finiture dei “due speaker” posti sulla parte bassa sono comunque piacevoli alla vista. Non sono, forse, molto funzionali ma questo lo vedremo successivamente.

Display

Chuwi HiPad X monta un pannello frontale LCD IPS da 10,1″ con risoluzione FHD+ (1.900 x 1.200 pixel) e form factor in 16:10. Vi dico subito che, al di là di tutti i tecnicismi, è un buon display, proponendo colori piuttosto accesi ed un discreto contrasto. Devo anche dire, però, che i bianchi tendono leggermente al blu, i neri sono poco profondi e gli angoli di visuale non sono poi così eccezionali. Inclinando il dispositivo di qualche grado si nota un fastidioso effetto arcobaleno che non mi sarei aspettato di trovare su un'unità di questo tipo. Detto questo, credo che nessuno riesca a visualizzare tutti i contenuti a schermo con una tale inclinazione del display, quindi il problema nell'utilizzo quotidiano è piuttosto marginale.

Questo tablet non presenta un trattamento oleofobico all'altezza della situazione, quindi sotto la luce diretta del sole non è facile da utilizzare. Complice anche una luminosità massima insufficiente. Credo che HiPad X, quindi, sia più indicato per gli ambienti chiusi, dove la luce del sole non può interferire più di tanto con tale esperienza. Quello che mi ha piacevolmente sorpreso, invece, è la reattività del touch che in diverse occasioni si è sempre comportato piuttosto bene. Durante la navigazione web, o in fase di scrittura, non dovreste avere, quindi, alcun problema.

Chuwi avrebbe potuto sicuramente ridurre leggermente le cornici laterali che lambiscono il display, perché attualmente risultano essere un po' troppo estese. Capisco la necessità di fornire un device in grado di competere con la concorrenza, ma anche dal punto di vista del design sembra già “vecchio”.

Hardware & Prestazioni

Sotto la scocca di questo HiPad X troviamo un SoC MediaTek Helio P60 (MT6771), dunque una soluzione octa-core con processo produttivo a 12nm e con configurazione 4 x ARM Cortex-A73 da 1,8GHz + 4 x ARM Cortex-A53 da 1,8GHz. Ad accompagnare tale comparto, poi, troviamo ben 6GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna (UFS 2.0) ed una GPU Mali G72.

Al netto di tale specifiche, quindi, siamo in presenza di un tablet piuttosto veloce e reattivo nelle operazioni quotidiane, mostrando leggermente il fianco solo in fase di gaming. Con Asphalt 9, ad esempio, possiamo giocare tranquillamente ma dovremo fare i conti con un frame-rate ballerino e dettagli grafici piuttosto bassi. Oltre questo, però, diventa la macchina ideale per l'intrattenimento e per la gestione di file Word, Excel e tutto ciò che concerne il mondo del lavoro. Nonostante sia un dispositivo Android, infatti, permette di scaricare dal Play Store qualsiasi applicazione votata alla produttività, senza alcun vincolo.

Credo che molti possano non essere troppo entusiasti della certificazione Widevine di tipo L3, che quindi castra parecchio la qualità su Netflix. All'interno di tale applicazione, infatti, non potrete andare oltre la qualità SD, come indicato anche nelle impostazioni, e ciò ne riduce la sua efficacia. Posso dirvi, comunque, che su uno schermo così piccolo, per quanto sia comunque da 10″, non è che si noti tutta questa perdita di dettagli e di profondità, quindi non mi soffermerei troppo su questo aspetto. Quello che mi ha convinto a pieno, poi, è la velocità nella navigazione web e la capacità di rimanere piuttosto reattivo anche con diverse tab aperte su Chrome, segno che la RAM da 6GB svolge piuttosto bene il proprio lavoro.

Benchmark

Software

HiPad X propone Android 10 in versione stock, con patch di sicurezza risalenti al 5 luglio 2020. Non si tratta, quindi, di una versione aggiornatissima, ma che comunque per il momento può andar bene.

Come detto, Android non è stato minimamente toccato o personalizzato, motivo per cui anche su questo tablet si notano alcune imprecisioni ed alcuni bug. Tutto è rimasto invariato, a partire dall'impostazione dell'interfaccia fino ad arrivare alle grafiche delle app. A mio parere, però, questo aspetto non è sempre negativo, soprattutto quando parliamo di dispositivi di questo tipo. Certamente in Chuwi avrebbero potuto porre maggiore attenzione ad alcuni aspetti, ma non ho comunque notato nessuna chiusura improvvisa delle applicazioni, così come alcun crash del sistema. Non è la versione più bella, insomma, che possiate vedere attualmente, ma funziona e questo è quello che conta.

Audio & Connettività

A livello audio devo specificare fin da subito che questo tablet monta un unico speaker sulla parte posteriore. Girando il dispositivo, infatti, l'unica fonte attiva è quella posizionata a sinistra. Non lasciatevi ingannare, quindi, dalla presenza di due distinte feritoie. Qui, dunque, ho notato purtroppo una totale assenza di bassi, con predilezione per le tonalità alte. Malgrado questo non c'è alcuna distorsione anche al massimo volume, ma persiste comunque un problema. Quando si appoggia il device su una superficie morbida, l'audio sparisce quasi completamente, proprio a causa della posizione che Chuwi gli ha dedicato.

Chuwi ha dotato questo prodotto di un modulo Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n Dual Band, che anche nei punti meno coperti della casa è riuscito ad offrirmi un minimo di rete. Non è l'unico tipo di modo, però, per connettersi ad internet. Abbiamo visto, infatti, come tale device sia dotato anche di uno slot SIM, in grado di contenere contemporaneamente una doppia nanoSIM o, in alternativa, una nanoSIM ed una microSD. Non troviamo, ovviamente, la rete 5G, ma con il 4G di Fastweb non ho mai avuto alcun problema in mobilità. Abbiamo, poi, anche il Bluetooth 4.2 e ben due fotocamere da 8MP e 5MP (webcam). Devo dire che la qualità di queste ultime non è poi così eccezionale, ma per un qualche videochiamata in famiglia possono andare più che bene.

Autonomia

Qui la batteria è da 7.000 mAh e permette di mantenere acceso il device, con un utilizzo blando, per diversi giorni. Non sono riuscito a sfruttarlo intensamente per una giornata intera, ma vi posso dire che anche dopo due ore di visione di serie TV su Netflix la carica è scesa solo del 14%. Sicuramente, quindi, con uno sfruttamento più intenso di tutte le sue potenzialità, può portarvi fino a sera in una singola giornata lavorativa.

Non è velocissimo a caricare, impiegando poco più di 3 ore per passare dal 10 al 100%, a causa principalmente del caricatore da 5V/2A fornito in confezione.

Prezzo & Conclusioni

Chuwi HiPad X viene attualmente venduto su Banggood a circa 157 euro. Non è, quindi, una cifra troppo elevata per un prodotto del genere, ma è anche vero che con la tastiera e magari anche con la penna capacitiva dello stesso brand, la cifra sale. Dovete valutare bene, dunque, a che cosa vi serve effettivamente questo prodotto e, soprattutto, a chi è indirizzato. Per quanto mi riguarda, però, posso dirvi che in casa, un oggetto del genere, può far comodo ai più piccoli che vogliono divertirsi magari su YouTube o con qualche gioco adatto a loro. Non solo, però, perché anche gli adulti possono intrattenersi sul divano con un device del genere, per lavoro ma anche per l'intrattenimento.

HiPad X è ben costruito ma Chuwi probabilmente avrebbe dovuto porre maggiore attenzione anche al software, rendendo questo prodotto forse ancora più accattivante. Allo stato attuale non sappiamo quanto possa essere supportato lato aggiornamenti, ma se utilizzato con parsimonia può durare certamente a lungo.