Realme punta a ridurre gli smartphone, ma è possibile?

Il buon lavoro di Realme nel 2022 è abbastanza palese, visto che il progetto ha già visto molti smartphone interessanti sia per il mercato Global che quello cinese. Tuttavia, il brand vorrebbe affinare il proprio catalogo, andando a ridurre i modelli alzandone la qualità, ma è davvero possibile?

Realme con meno smartphone ma migliori: quanto è fattibile?

A parlare, un po' a tutto tondo ma ci concentreremo sul focus dell'articolo, del catalogo di smartphone del brand è stato Xu Qi Chase, Vice Presidente di Realme e Presidente della divisione cinese. Il dirigente rivela a Sina Technology (la divisione tech del colosso proprietario di Weibo) che il settore ha subito una riduzione in termini di vendite e questo potrebbe essere proprio la saturazione del mercato.

Infatti, Chase ammette che avere un “mare di macchine” (analogia per spiegare che ci sono innumerevoli modelli) non è più una strategia sostenibile per tanti brand, che potrebbero finire in crisi. Detto questo, egli introduce quelli che sono gli obiettivi in merito da parte di Realme, che intende restringere il campo dei modelli nel prossimo futuro. Come? Andando a portare un modello di punta per ogni fascia di prezzo introducendo per ognuno nuove tecnologie.

Ma questo, per Realme, è veramente possibile? Il discorso è più semplice relativamente al mercato cinese più che a quello Global. Infatti, in Cina il brand ha ora 4 serie di smartphone, cioè GT, Neo (ora indipendente), V e Q così come quattro sono quelle da noi (GT, Number, serie C e Narzo), ma la richiesta e le esigenze sono abbastanza differenti. In Cina è sicuramente più semplice riuscire a fare un solo modello o massimo due per serie, mentre soprattutto in India, bisogna diversificare di più.

Certo è che se Realme riuscisse in questa operazione, potrebbe assumere un ancor maggiore credibilità verso gli utenti, che sicuramente hanno ormai piena consapevolezza di ciò che può offrire quella che era una startup di OPPO che si è presa numeri molto interessanti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il