iPhone 16 avrà una micro-tecnologia che migliorerà il display

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione di iPhone 15, perciò le voci di corridoio stanno iniziando a direzionarsi verso la serie iPhone 16, che seppur ci vorrà un anno per scoprirla è già sulla bocca di molti leaker. Finora i rumor si sono concentrati perlopiù sulla fotocamera, ma come da tradizione Apple uno degli assi nella manica dei prossimi melafonini sarà anche il display, per cui l'azienda starebbe preparando nuove tecnologie per migliorarne la qualità visiva.

OLED e Micro-Lens: ecco le tecnologie che Apple vuole usare nel display di iPhone 16

In partnership con le divisioni di produzione schermi di Samsung ed LG, Apple vorrebbe inserire gruppi di micro-lenti nei pannelli OLED della serie iPhone 16. Il compito di questi miliardi di lenti minuscole avrebbero il compito di ridurre i riflessi interni, deviandone il percorso rimandandoli indietro e così aumentare la luminosità percepita senza aumentare i nits effettivi. Il risultato sarebbe uno schermo più luminoso ma senza intaccare i consumi energetici: immaginate uno schermo che tocca i (numero a caso) 2.000 nits massimi ma che sembra superi i 2.000 nits. O anche uno schermo con meno nits di prima, quindi che consuma meno, ma che sembra avere lo stesso livello di luminosità.

Questa tecnologia ha anche dei contro, perché se è vero che può aumentare la luminosità frontale dello schermo è anche vero che c'è il rischio di abbassare la luminanza laterale e quindi restringere il campo visivo utile, oltre ovviamente all'aumento dei costi e alle complicanze tecniche dell'adottare nuove tecnologie. Tuttavia, Apple non sarebbe la prima a dotarsi di questi pannelli: Samsung li fabbrica e li usa già su alcuni modelli Galaxy Ultra oltre a fornirli a produttori esterni come vivo, mentre LG li implementa su alcuni modelli di smart TV OLED.

Display a parte, fra le novità della futura serie iPhone 16 ci sarebbero importanti novità per fotocamera, batteria e e sinergia con Apple Vision Pro.

