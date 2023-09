Amazon Seconda Mano EXTRA sconto -30%: l’usato garantito a prezzi super!

Torna una delle promozioni più vantaggiose del web e questa volta fa sul serio: Amazon ha dato il via all'EXTRA sconto del 30% su una vastissima selezione di prodotti Seconda Mano. L'usato garantito dell'e-commerce viene proposto a prezzi ghiotti ma ovviamente si tratta di quantità limitate: un'occasione imperdibile per il massimo risparmio!

Prodotti resi come nuovi, ora col 30% di sconto: nuova occasione da Amazon Seconda Mano

Come al solito, un appunto per i meno esperti. I prodotti Amazon Seconda Mano (precedentemente conosciuti come Warehouse Deals) sono il frutto dei resi: gli articoli vengono controllati meticolosamente e classificati in base alla presenza o meno di eventuali imperfezioni o piccoli danni. Ma dato che si tratta dei resi Amazon Prime, molto spesso abbiamo a che fare con prodotti praticamente nuovi. Ovviamente vengono rimessi in vendita come usati, ad un prezzo ribassato. Grazie alla nuova promo è disponibile un risparmio aggiuntivo: lo sconto extra del 30% viene applicato direttamente al checkout.

L'appuntamento con l'EXTRA sconto del 30% di Amazon Seconda Mano è adesso: la promo terminerà alle ore 23:59 del 10 settembre 2023. Nonostante ci siano un po' di giorni disponibili è comunque bene affrettarsi: dato che i prodotti sono frutto di resi, le occasioni sono disponibili su un quantitativo di articoli molto limitato (si tratta di offerte da cogliere al volo). Oltre ad Amazon Italia date un'occhiata anche alle pagine Seconda Mano di Spagna e Germania: la promozione -30% è disponibile anche lì, ovviamente sempre con spedizione Prime! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

