La serie Z di iQOO continua ad arricchirsi con nuovi modelli di fascia media stilosi e dotati di buone specifiche. Gli ultimi dispositivi della famiglia si affidano a MediaTek e Qualcomm e presentano un look identico: quale sceglierete? Ecco dove comprare iQOO Z8 e Z8x, i nuovi mid-range del brand partner di vivo.

iQOO Z8 e Z8x: dove comprare i nuovi medio gamma con Dimensity e Snapdragon

Come sottolineato poco sopra, i due dispositivi hanno lo stesso look, fatta eccezione per la dicitura “OIS” presente nel modulo fotografico di iQOO Z8. Quest'ultimo si affida al Dimensity 8200, ha la ricarica da 120W ed offre una fotocamera da 64 MP con stabilizzazione ottica. Il fratello minore Z8x è equipaggiato con lo Snapdragon 6 Gen 1, presenta il supporto alla ricarica rapida da 44W e monta un sensore principale da 50 MP. Per scoprire tutti i dettagli sui nuovi modelli della gamma Z date un'occhiata al nostro approfondimento. In alternativa, continuate a leggere per scoprire dove comprare sia iQOO Z8 che Z8x!

Gli smartphone sono dotati di OriginOS 3 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue (è presente anche l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/3/5/8/28A – TDD-LTE: B34/38/39/40/41 5G: NR n1/n5/n7/n8/n28A/n41



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a iQOO Z8 e Z8x.

