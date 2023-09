iQOO Z8 e Z8x ufficiali: stesso look ma un cuore Dimensity e Snapdragon

Mentre a livello Global è stato presentato il nuovo Z7 Pro 5G, in patria è il momento di salutare la nuova generazione della gamma Z. iQOO Z8 e Z8x sono ufficiali in Cina e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

iQOO Z8 e Z8x: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: iQOO

Le indiscrezioni delle scorse settimane hanno anticipato quasi tutto, ma finora il design era incerto (almeno quello del modello minore). Ebbene, sia iQOO Z8 che iQOO Z8x presentano il medesimo look, con un modulo fotografico rettangolare in cui trovano spazio due sensori circolari ed il flash LED. Il lettore d'impronte digitali è posizionato lateralmente mentre lo schermo (flat) presenta un punch hole centrale.

Crediti: iQOO

Il display di entrambi è un'unità LCD da 6,64″ con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel), rapporto in 19,9:9 e refresh rate a 120 Hz. Le dimensioni di Z8 sono di 164,54 x 75,80 x 8,79 mm per un peso di 200 grammi mentre Z8x misura 164,64 x 75,80 x 9,10 mm (199,6 grammi). Probabilmente le leggere differenze tra i due sono da collegarsi alle batterie incluse.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: iQOO

Le specifiche tecniche di iQOO Z8 e Z8x vedono protagonisti sia MediaTek che Qualcomm: il modello maggiore è mosso dal Dimensity 8200 (4 nm, con A78 fino a 3,1 GHz), mentre il secondo è equipaggiato con lo Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, con A78 fino a 2,2 GHz). Lato memorie troviamo fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Cambiano anche le batterie, rispettivamente da 5.000 mAh con ricarica da 120W e da 6.000 mAh con ricarica da 44W. Il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore. Non mancano il supporto Dual SIM 5G, WiFi (6 e Dual Band), Bluetooth (5.3 e 5.1) e Android 13 sotto forma di OriginOS 3.

Crediti: iQOO

Cambia anche il comparto fotografico: iQOO Z8 monta una dual camera da 64 + 2 MP con stabilizzazione OIS e un sensore per la profondità di campo mentre Z8x offre una modulo principale da 50 MP (anche in questo caso affiancato da un modulo per il bokeh da 2 MP). La selfie camera del primo è un'unità da 16 MP, mentre per il fratello minore è un sensore da 8 MP.

iQOO Z8 e Z8x – Prezzo e uscita

Oltre al design, i due smartphone offrono anche le medesime colorazioni (ossia Black, White e Green). Il prezzo di partenza di iQOO Z8 e Z8x è di 164€ al cambio: di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili per entrambi.

Z8x 8/128 GB – 1299 CNY ( 164€ ) 8/256 GB – 1399 CNY ( 177€) 12/256 GB – 1499 CNY ( 190€ )



Z8 8/256 GB – 1699 CNY ( 215€ ) 12/256 GB – 1799 CNY ( 228€ ) 12/512 GB – 1999 CNY ( 253€ )



Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le