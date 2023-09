Elon Musk ha grandi piani per X: in arrivo anche le videochiamate

Negli ultimi mesi si è parlato tantissimo di Twitter e della sua trasformazione in X dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk, il tutto condito con una valanga di polemiche e i primi test del social rivale Threads. Intanto i piani di Musk per la sua applicazione si fanno sempre più chiari e proprio oggi ha anticipato l'ultima novità in arrivo, ossia le chiamate e videochiamate.

X si prepara a ricevere le chiamate audio e video: i primi dettagli svelati da Musk

Crediti: Canva

X ha scagliato le sue frecce in direzione delle principali applicazioni di messaggistica: WhatsApp, Telegram, Messenger hanno un nuovo rivale, sono avvisate. Lo scopo del miliardario più controverso è ormai chiaro: l'ex Twitter diventerà un'app di servizi e comunicazione a tutto tondo, andando ben oltre i confini imposti dal social dei cinguettii. Tramite un post, Musk ha annunciato che X darà il benvenuto alle chiamate sia audio che video ed illustra brevemente come funzionerà la novità.

Video & audio calls coming to X:



– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book



That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Per prima cosa la nuova funzione sarà disponibile su Android, iOS, Mac e PC, quindi qualsiasi piattaforma su cui è presente X. Inoltre non ci sarà bisogno di associare un numero di telefono e lo stesso Musk indica il servizio come una sorta di elenco telefonico su scala globale. Purtroppo non ci sono dettagli circa le tempistiche: resta da vedere se questa novità arriverà entro fine anno e sopratutto se si tratterà di una feature esclusiva per gli utenti abbonati a Twitter Blue.

