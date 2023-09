Eachine E58 Pro è il drone perfetto per fare pratica, a soli 32€

Ti stai approcciando per la prima volta al mondo dei droni oppure sei in cerca di un modello basilare, da maltrattare a più non posso (a scopo didattico, ovviamente)? Allora Eachine E58 Pro è il mini drone che fa al caso tuo: compatto, leggero e pratico, è in super sconto su Banggood!

Codice sconto Eachine E58 Pro: il mini drone per imparare a pilotare

Crediti: Eachine

Eachine E58 Pro è un mini drone FPV perfetto per i neofiti: si tratta di un modello compatto e facile da utilizzare, particolarmente adatto per chi si approccia a questo mondo per la prima volta e ai principianti che hanno bisogno di fare un po' di pratica. Anche gli utenti esperti resteranno soddisfatti. Si tratta di un drone quadricottero in formato mini dotato di un giroscopio a 6 assi, fotocamera HD (1080p) con ultra-wide da 120°, una batteria da 500 mAh (fino a 9 minuti di volo) ed una velocità massima di 20 km/h (sono presenti tre livelli di volo). Presenti all'appello il WiFi 2.4G, bracci pieghevoli per semplificare il trasporto, un'app companion ed un pratico tasto per la funzione di ritorno.

Crediti: Eachine

Il mini drone Eachine E58 Pro scende a soli 32€ (con due batterie incluse) grazie a quest'offerta lampo targata Banggood: un prezzo davvero niente male per un dispositivo perfetto per far pratica. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

