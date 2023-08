iQOO Z7 Pro 5G ufficiale: sottile, leggero e stiloso, a meno di 300€

Dopo i modelli Z7 e Z7s, il mercato Global dà il benvenuto alla nuova aggiunta alla serie: ancora una volta si tratta di un dispositivo dotato di buone caratteristiche, un cuore Dimensity ed un look elegantissimo. Andiamo a scoprire tutte le novità di iQOO Z7 Pro 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello indiano).

iQOO Z7 Pro 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: iQOO

Per prima cosa, una precisazione: a quanto pare i leak che vedevano il dispositivo come un rebrand vivo si sono rilevati veritieri. iQOO Z7 Pro 5G è la versione Global di vivo S17e, con il medesimo stile e le stesse specifiche. Il “nuovo” arrivato sembra tutti gli effetti uno smartphone della serie S17 vista la presenza di un ampio modulo fotografico con due sensori circolari ed un flash LED ad anello. Il terminale si presenta come un modello compatto e leggero, con uno spessore di 7,4 mm ed un peso di 178 grammi.

Crediti: iQOO

Il display è un pannello AMOLED con bordi curvi da 6,78″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, profondità colore a 10 bit ed un punch hole centrale. Il lettore d'impronte è integrato direttamente sotto lo schermo.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: iQOO

Come anticipato anche in apertura, le specifiche tecniche di iQOO Z7 Pro 5G sono affidate ad una soluzione MediaTek. Il cuore del telefono è il Dimensity 7200 (4 nm, CPU con core principali Cortex-A715 fino a 2.8 GHz), accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. La batteria è un'unità da 4.600 mAh con ricarica rapida da 66W; il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore. Non mancano il supporto Dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS e Android 13 lato software (tramite Funtouch OS 13).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica OIS ed un obiettivo secondario da 2 MP dedicato alla profondità di campo. Frontalmente, nel punch hole, trova spazio una selfie camera da 16 MP.

iQOO Z7 Pro 5G – Prezzo e uscita

Il prezzo di iQOO Z7 Pro 5G parte da 266€ al cambio (23999 INR) per la versione da 8/128 GB. La variante da 8/256 GB sale invece a circa 277€ al cambio, ossia 24999 INR. Al momento il dispositivo è stato lanciato solo nel mercato indiano.

