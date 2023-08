Tineco presenta PURE ONE Station ad IFA 2023: la nuova frontiera delle pulizie smart

Quest'anno Tineco, brand votato alla smart home e alle pulizia intelligenti, parteciperà per la seconda volta alla celebre fiera tecnologica di Berlino. IFA 2023 si terrà dal 1 al 5 settembre e la compagnia sarà presente durante tutto l'evento (stand 205, padiglione 4.1) per mostrare al pubblico i suoi prodotti. Ci saranno tanti nomi conosciuti ma anche varie novità come Tineco PURE ONE Station, il forno smart OVENI ONE e il modello FLOOR ONE S7 Steam COMBO.

Tineco PURE ONE Station tra i protagonisti di IFA 2023: cosa aspettarsi dal nuovo vacuum cleaner premium

Crediti: Tineco

Per quanto riguarda Tineco PURE ONE Station si tratta di un vacuum cleaner premium accompagnato da una stazione di ricarica ultra-avanzata con 4 funzioni in 1. Una volta posizionato l'aspirapolvere sulla base sarà possibile attivare la funzione di autopulizia: il dispositivo si pulisce da solo mentre si carica, il tutto in un formato salva spazio.

“Siamo molto felici di poter partecipare a IFA anche quest'anno. La presentazione della PURE ONE STATION a questa fiera segna un'altra pietra miliare nel campo degli elettrodomestici intelligenti. Siamo orgogliosi che questo sarà associato al nome Tineco” ha commentato Marco Getz, General Manager della divisione europea.

Gli utenti che saranno alla fiera di Berlino potranno scoprire tutte le novità della nuova stazione top durante l'evento dedicato, fissato per il 1 settembre alle ore 14:00. Per tutti i dettagli su Tineco e sulla gamma completa di soluzioni per la cura della casa potete dare un'occhiata al sito ufficiale (e alla pagina dedicata ad IFA).

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

