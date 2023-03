iQOO Z7 5G (Global) ufficiale con Dimensity 920 e 64 MP con OIS a meno di 200€

La carrellata di smartphone iQOO continua con una nuova aggiunta alla fascia media, destinata al mercato internazionale (per ora solo in India). vivo ha lanciato iQOO Z7 5G (in versione Global), un dispositivo dal prezzo accessibile e dotato di buone specifiche tecniche: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato della compagnia cinese.

iQOO Z7 5G (Global) ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Design e display

Prima di procedere è bene chiarire che il dispositivo non è lo stesso Z7 5G in arrivo in Cina: nonostante il design identico, in questo caso ci troviamo di fronte ad un mid-range (mentre la versione cinese punta ad imporsi come flagship killer).

In termini di stile, iQOO Z7 5G presenta una scocca pulita, con un modulo fotografico rettangolare posizionato in alto a sinistra. Il dispositivo monta uno schermo AMOLED da 6,38″ di diagonale, un pannello con risoluzione Full HD+, lettore d'impronte integrato ed un notch a goccia per la selfie camera, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, fino a 1.300 nit di luminosità e supporto HDR10+.

Mancano ancora i dettagli delle dimensioni, ma sappiamo che il dispositivo ha uno spessore di 7.8 mm.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, iQOO Z7 5G Global è mosso dal Dimensity 920 di MediaTek, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il tutto alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 44W.

Il comparto fotografico offre un sensore principale da 64 MP (Samsung ISOCELL GW3) con stabilizzazione ottica OIS, supportato da un obiettivo da 2 MP dedicato alla profondità di campo. All'interno del notch a goccia trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Il resto del comparto presenta il supporto Dual SIM 5G, WiFi 6, un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

iQOO Z7 5G – Prezzo e uscita

Le vendite di iQOO Z7 5G (Global) partiranno il 21 marzo in India, al prezzo di partenza di 198€ al cambio attuale, in offerta lancio. Di seguito trovate le varie configurazioni disponibili.

6/128 GB – 18,999 rupie ( 216€ ) – in offerta lancio a 17,499 rupie (198€)

) – in offerta lancio a 17,499 rupie (198€) 8/128 GB – 19,999 rupie (227€) – in offerta lancio a 18,499 rupie (210€)

