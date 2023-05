iQOO Z7s 5G ufficiale: il budget phone con Snapdragon 695, AMOLED e 64 MP con OIS

Mentre in Cina è atteso il lancio della serie Neo 8 e del primo tablet del brand, a livello internazionale ecco spuntare una nuova aggiunta alla serie Z7. iQOO Z7s 5G è stato presentato sul mercato Global (per ora solo in India) ed arriva con specifiche tecniche davvero niente male, ad un prezzo allettante.

iQOO Z7s ufficiale – Tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Allo stato attuale la gamma Z comprende due modelli in Cina (Z7 e Z7x) e Z7 5G indiano (con specifiche differenti) a cui ora si aggiunge anche iQOO Z7s 5G. Il nuovo arrivato attinge a piene mani dal fratello maggiore, presentando un design simile. Lo smartphone presenta uno schermo AMOLED da 6,38″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), notch a goccia, refresh rate di 90 Hz, campionamento del tocco di 360 Hz ed una luminosità di picco di 1300 nit.

Il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto il display; le dimensioni del corpo sono di 158, 91 x 73,53 x 7,80 mm per un peso di 172 grammi, mentre le colorazioni disponibili sono due (Pacific Night e Norway Blue).

Specifiche tecniche

Mentre il modello base è equipaggiato con una soluzione Dimensity, le specifiche tecniche di iQOO Z7s 5G fanno affidamento sullo Snapdragon 695 di Qualcomm, con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 44W.

Lato software è presente Android 13, tramite Funtouch OS 13; il resto del comparto comprende il WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, il supporto Dual SIM 5G.

Il comparto fotografico si basa su una dual camera da 64 + 2 MP con stabilizzazione OIS ed un sensore secondario dedicato alla profondità di campo mentre frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP.

Tirando le somme, le uniche differenze tra iQOO Z7s e Z7 Global riguardano la batteria (4.500 mAh e 5.000 mAh) e il chipset (Snapdragon 695 e Dimensity 920).

iQOO Z7s – Prezzo e uscita

Il nuovo modello Global iQOO Z7s 5G è stato lanciato in India al prezzo di partenza di circa 212€ al cambio attuale (per la versione da 6/128 GB); è presente anche una variante maggiorata da 8/128 GB, in questo caso in vendita a circa 223€.

