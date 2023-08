Xiaomi Wireless Mouse 3: nuovo design, quattro colori e prezzo super

A distanza di oltre due anni dall'ultimo mouse della serie principale, ecco fare capolino il nuovo Xiaomi Wireless Mouse 3: la nuova generazione si presenta con un nuovo design e varie colorazioni differenti, ma anche con il solito prezzo super accessibile, per perfetto stile del brand cinese.

Xiaomi Wireless Mouse 3: tutte le novità, tra caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

Nel corso di questi anni Xiaomi ha lanciato vari mouse (silenziosi, minimal, da gaming) ma ora è tempo di tornare alla serie principale con Xiaomi Wireless Mouse 3. Il secondo capitolo è stato in grado di dare tante soddisfazioni e ci aspettiamo lo stesso anche dall'ultima incarnazione della gamma. Se il precedente modello era caratterizzato da linee più eleganti, con il terzo capitolo ritroviamo il gusto minimal tipico del brand ma con un look più fresco. Il design è ergonomico, con un'impugnatura comoda, e le dimensioni sono di 119 x 64 x 41 mm, per un peso di soli 57 grammi; sono presenti ben quattro colorazioni.

Crediti: Xiaomi

Il mouse è dotato di un ricevitore wireless da 2.4 GHz (che può essere riposto in un alloggiamento presente nel corpo) ma offre anche la connettività Bluetooth. Presenti all'appello un sensore ottico da 1.200 DPI e due pulsanti laterali programmabili (altra novità rispetto al predecessore).

Il nuovo Xiaomi Wireless Mouse 3 è stato lanciato in Cina ad un prezzo stracciato (intorno ai 12€ al cambio) ma è disponibile subito anche da noi grazie ad AliExpress, a circa 24€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le