Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+: nuove conferme, stavolta da Google Play Console

La seconda metà dell'anno dovrebbe essere molto ricca per Samsung: non sono arriverà una versione speciale di Galaxy Z Fold 5, ma gli indizi in merito all'uscita di Galaxy S23 FE diventano sempre più tangibili. E insieme al nuovo smartphone ci saranno anche ben due tablet, Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ 5G, ora avvistati anche su da Google Play Console (con tanto di immagini).

Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ 5G avvistati su Google Play Console

Dopo la valanga di indiscrezioni delle scorse settimane, con tanto di dettagli sulle specifiche e i render di OnLeaks, i nuovi tablet di Samsung sono spuntanti su Google Play Console. I dispositivi sono apparsi con il loro nome commerciale, alcune informazioni tecniche e perfino delle immagini che lasciano intravedere le differenze estetiche. Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G e Tab S9 FE+ 5G sembrano identici nel look: il primo è più compatto nelle dimensioni ed ha una singola fotocamera mentre il secondo fa affidamento su un doppio modulo principale.

Il resto delle caratteristiche confermate riguarda Android 13, la presenza di 6 GB di RAM a bordo di S9 FE e di 8 GB di RAM per S9 FE+ e il display. Il modello standard avrà un pannello con risoluzione 2560 x 1600 pixel che passa a 2304 x 1440 pixel per la versione Plus. Gli schermi dovrebbero essere da 10,9″ e da 12,4″, secondo quanto trapelato in precedenza.

Google Play Console sembra mettere la parola fine anche in merito al chipset: entrambi i tablet saranno mossi dall'Exynos 1380 (5 nm con CPU octa-core 4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55 e GPU Mali-G68 M5), dando un'ulteriore conferma alle voci di corridoio. Le sigle dei dispositivi sono GTS9FE e GTS9FEP. In merito all'uscita di Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G e Tab S9 FE+ 5G, bisognerà pazientare: secondo il noto insider Max Jambor, i tablet arriveranno nel Q4 2023, insieme al già citato Galaxy S23 SE.

