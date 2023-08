Samsung Galaxy S23 FE: scheda tecnica, prezzo e uscita

Dopo aver saltato una generazione, il 2023 potrebbe segnare il ritorno di una delle serie più apprezzati dagli utenti appassionati di Samsung. Quest'anno dovremmo assistere al debutto di Samsung Galaxy S23 FE: un grande ritorno e nell'approfondimento dedicato andiamo a raccogliere tutti i dettagli trapelati finora (tra leak e conferme) su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Ultimo aggiornamento: 23 agosto

Samsung Galaxy S23 FE: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Crediti: Onleaks

Dopo mesi di buio, con una manciata di informazioni e voci sempre più insistenti, c'è stato un vero e proprio boom. OnLeaks ha pubblicato le prime immagini render dedicate a Samsung Galaxy S23 FE, svelandone il possibile design. Rispetto al precedente S21 FE abbiamo un cambio di stile evidente, ma similmente alle scorse generazioni le novità rispecchiano il look Samsung. Bordi stondati, una tripla fotocamera con sensori quasi a filo con la scocca e senza alcun modulo che circonda il comparto.

Il display dovrebbe essere un'unità flat Dynamic AMOLED da 6,4″ con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz e l'immancabile lettore d'impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo. Non è da escludere il ritorno dell'impermeabilità IP68.

Crediti: Onleaks

Specifiche tecniche

Il SoC di Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe cambiare in base al mercato, almeno secondo quanto emerso da Geekbench e da varie indiscrezioni. Il prossimo flagship economico avrebbe dalla sua il chipset Exynos 2200 (lo stesso della serie S22), una soluzione che ha attirato non poche critiche ma che sembra aver trovato una sua dimensione grazie agli aggiornamenti software. Ci sarebbe anche una versione con Snapdragon 8 Gen 1, la cui disponibilità dovrebbe variare in base all'area geografica di commercializzazione.

Lato memorie ci aspettiamo almeno 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile. Per la batteria, avremmo un'unità da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 25W e wireless, mentre il software Android 13 con One UI 5.1 beneficerebbe di 5 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza. Il comparto fotografico sarebbe da 50+8+12 MP con stabilizzazione ottica OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo, mentre la selfie camera punch-hole sarebbe da 10 MP.

Samsung Galaxy S23 FE – Scheda tecnica (in aggiornamento)

Dimensioni di 158 x 76,3 x 8,2 mm

certificazione IP68

Display flat Dynamic AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz

(2340 x 1080 pixel) con refresh rate dinamico fino a Lettore d'impronte a ultrasuoni sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 730

a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 730 SoC Samsung Exynos 2200 a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) con GPU Xclipse 920

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) con GPU Xclipse 920 6/128 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless (anche inversa)

con ricarica rapida da e (anche inversa) Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 o 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 3.1

Tripla fotocamera da 50+8+12 MP f/1.8 con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo

f/1.8 con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo Selfie camera da 10 MP

Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1

Samsung Galaxy S23 FE – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Samsung Galaxy S23 FE non è stata ancora svelata ma le indiscrezioni puntano al mese di settembre. Il prezzo non è stato ancora anticipato: il precedente S21 FE è arrivato in Italia a 699€, quindi è lecito ipotizzare una cifra simile anche per il suo successore.

