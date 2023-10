Samsung Galaxy S23 FE ufficiale: il flagship economico si è fatto attendere!

Dopo aver saltato una generazione finalmente il flagship economico del colosso asiatico è tornato: S21 FE è stato uno dei dispositivi più apprezzati dagli appassionati e ovviamente le aspettative sul nuovo capitolo sono alle stelle. Ebbene, dopo tante indiscrezioni e i soliti leak ecco che Samsung Galaxy S23 FE è ufficiale: andiamo a scoprire le novità ed il prezzo internazionale (al momento non sappiamo ancora quando arriverà in Italia).

Samsung Galaxy S23 FE: caratteristiche e prezzo del nuovo modello della serie FE

Crediti: Samsung

Il nuovo arrivato si presenta con un look in linea con quello dei fratelli maggiori: Samsung ha optato per una omogeneità stilistica tra le varie serie e ovviamente l'ultimo arrivato non fa accezione. Samsung Galaxy S23 FE presenta uno schermo flat con punch hole, un corpo compatto, forme arrotondate ed una tripla fotocamera che emerge dalla scocca senza alcun modulo a contenerla. La scocca ha uno spessore di 8,2 mm ed un peso di 209 grammi (inoltre è presente la certificazione IP68): il dispositivo è quindi più “ingombrante” del predecessore, quest'ultimo da 7,9 mm e 177 grammi). Il display è un'unità Dynamic AMOLED da 6,4″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz.

Crediti: Samsung

Samsung ha prestato molta attenzione all'ambiente: il corpo e le parti interne del telefono sono realizzati con materiali riciclati. A proposito di quello che si cela sotto il cofano, il nuovo modello FE ha dalla sua un processore differente in base al mercato. Il sito ufficiale fa riferimento ad un generico chipset a 4 nm ma sappiamo che si tratta dello Snapdragon 8 Gen 1 e dell'Exynos 2200. Lato memorie è presente un unico taglio da 8 GB di RAM, ma con 128/256 GB di storage (non espandibili). La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica da 25W; presente all'appello il supporto alla ricarica wireless.

Rispetto alla precedente generazione Samsung Galaxy S23 FE monta una fotocamera principale aggiornata: si tratta di un sensore da 50 MP, accompagnato da un ultragrandangolare da 12 MP (FOV 123°) e un teleobiettivo da 8 MP (con zoom 3X). Stranamente la selfie camera perde colpi e passa da 32 MP a 10 MP.

Crediti: Samsung

Il nuovo arrivato debutta con Android 13 e One UI 5.1: lato aggiornamenti si allinea ai top di gamma della serie Galaxy con 4 update di Android e 5 anni di patch di sicurezza. Il prezzo di Samsung Galaxy S23 FE è di 599$: le vendite partiranno dal 5 ottobre. Resta da vedere quando arriverà in Italia: teniamo le dita incrociate nella speranza di riceverlo il prima possibile!

