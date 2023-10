Apple lancia iOS 17.1 Beta 2: tutte le novità

Prosegue a ritmo serrato lo sviluppo del primo aggiornamento di iOS 17, con Apple che lancia la beta 2 per gli sviluppatori a distanza di una sola settimana dal primo. Le novità sembrano essere minori anche in questo caso e pesa ancora l'assenza delle tante funzionalità annunciate ma non ancora lanciate dalla compagnia di Cupertino, come per esempio l'app Diario.

In arrivo nuove impostazioni per la modalità StandBy con iOS 17.1

iOS 17.1 Beta 2, con il numero di build 21B5056e, è disponibile da oggi nel canale Developer Beta ed introduce alcune novità per quanto riguarda la modalità Standby del nuovo sistema operativo mobile ed una regolazione migliorata del volume delle suonerie (uno dei problemi che hanno afflitto gli utenti in questo primo mese di iOS 17). Elencate qui sotto trovate tutte le novità scovate dagli utenti in mancanza di changelog ufficiale.

Nuove impostazioni per la modalità Standby (tempi di attivazione, disattivazione automatica)

Toni personalizzati per le suonerie

Risolto un problema con i widget remoti che apparivano vuoti

L'aggiornamento ad iOS 17.1 arriverà probabilmente per tutti gli iPhone compatibili nel corso del prossimo mese: ci si augura, tuttavia, che le novità possano essere più sostanziose di quelle che abbiamo potuto apprezzare in queste prime due versione beta.

