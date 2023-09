iOS 17 disponibile da ora per iPhone e iPad: le principali novità

Come preannunciato la scorsa settimana in occasione dell'evento di presentazione di iPhone 15, da oggi è disponibile ufficialmente iOS 17: la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple. Questo nuovo aggiornamento introduce diverse funzionalità e migliorie che puntano a garantire un'esperienza d'uso su iPhone ed iPad sempre più soddisfacente.

iOS 17 e iPadOS 17 disponibili ufficialmente da oggi

Crediti: Apple

Presentato per la prima volta in occasione della WWDC 2023, iOS 17 porta su iPhone un enorme aggiornamento dell'app Telefono, che per la prima volta guadagna la possibilità di creare dei poster personalizzati per i contatti. Tante novità anche per l'app Messaggi che viene migliorata con diverse funzioni che semplificano la comunicazione con i propri amici, come per esempio la possibilità di creare sticker ed utilizzare la funzione di Check-in nei luoghi.

La novità più grande, tuttavia, è rappresentata dalla modalità Stand-By che trasforma lo smartphone in uno smart display quando è in carica e posizionato in modalità orizzontale. Con Stand-by, infatti, è possibile visualizzare informazioni importanti come orario, meteo, notifiche e tanto alto quando il telefono è bloccato, il tutto personalizzabile con i widget.

Per tutte le altre novità di iOS 17 vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento, anche se Apple ha annunciato solo la scorsa settimana quelle che saranno le funzioni che arriveranno soltanto nel corso dell'anno e che non saranno disponibili subito.

Per scaricare il nuovo aggiornamento dovrete prima assicurarvi che il vostro dispositivo sia compatibile con iOS 17, per poi effettuare l'installazione recandovi nell'app Impostazioni alla voce “Generali > Aggiornamento software“. Attualmente il nuovo sistema operativo è in fase di rollout quindi potrebbe non essere disponibile da subito per tutti.

