Samsung Galaxy S23 FE potrebbe riportare in vita una colorazione iconica

Se ne sono dette di tutti i colori sul prossimo Samsung Fan Edition, con indiscrezioni sulle specifiche, sul design, l'uscita e perfino il possibile prezzo di vendita, ma stavolta i leak vanno ancora più a fondo. Sono trapelate quelle che dovrebbero essere le colorazioni di Samsung Galaxy S23 FE 5G e pare che potremmo rivederne una particolarmente iconica!

Samsung Galaxy S23 FE vedrà il ritorno della colorazione Lilac Purple?

Crediti: Samsung

L'iconica colorazione Lilac Purple ha debuttato per la prima volta con i modelli Galaxy S9 e Note 9, diventando in tempi brevissimi una delle versioni più apprezzate. La tradizione è continuata fino ad oggi con varie sfumature di viola, eppure quella colorazione così particolare non è mai più tornata. Almeno fino a quest'anno, potremmo osare. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S23 FE 5G (in arrivo nel corso dei prossimi mesi) potrebbe debuttare con una scocca Liliac Purple.

Crediti: Samsung

In base a quanto emerso il prossimo flagship economico avrebbe dalla sua quattro colorazioni: grafite, bianco, lime e viola. Proprio quest'ultima sarebbe quella più sospetta; infatti pare che il codice colore (la sigla che identifica quella tonalità, ovvero A183C0) utilizzato da Samsung sia lo stesso di quello della colorazione Lilap Purple di S9/Note 9. Insomma, forse questa versione potrebbe ritornare con la nuova Fan Edition.

Al momento non vi sono certezze e non resta che pazientare fino al debutto: nel frattempo, se volete saperne di più sul prossimo Samsung Galaxy S23 FE 5G, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

