Ecco quale sarà l’iPhone 15 che venderà di più secondo gli analisti

La nuova lineup di iPhone 15 non è ancora stata presentata, ma le società di analisi finanziari hanno già un'idea ben chiara di quale sarà l'andamento di mercato. TrendForce, per esempio, ha condiviso oggi le proprie previsioni per quello che sarà l'iPhone 15 più venduto di tutta la gamma e, rullo di tumburi, non sarà sicuramente il modello base. Secondo l'agenzia, infatti, ancora una volta gli utenti tenderanno a preferire i modelli Pro, con una spiccata propensione versi gli schermi più grandi.

TrendForce non ha dubbi: sarà iPhone 15 Pro Max il più venduto

Le vendite dell'iPhone 15 Pro Max rappresenteranno il 40% di tutti gli acquisti dei modelli di quest'anno, secondo una previsione della società di intelligence di mercato TrendForce. Secondo l'agenzia statunitense, infatti, la lente a periscopio unica per il modello di fascia alta sarà sufficiente a stimolare la domanda dei consumatori, nonostante un potenziale aumento di prezzo di $100 rispetto al Pro Max dell'anno scorso.

TrendForce prevede un lancio di successo per l'intera linea iPhone 15, stimando 80 milioni di unità vendute: una cifra che rappresenterebbe un aumento del 6% rispetto alla gamma iPhone 14. Tuttavia, è importante ricorda che le vendite dell'iPhone 14 Pro furono fortemente limitate dalla sua disponibilità, con alcuni ordini iniziali che vennero evasi soltanto ad inizio 2023.

L'azienda si aspetta una continuazione della tendenza dello scorso anno, con i modelli Pro che si riveleranno più popolari rispetto ai modelli base e Plus. Nel complesso, si prevede che i due modelli Pro possano rappresentare il 60% delle vendite di quest'anno, mentre il Pro Max raccoglierà ben il 40%. In altre parole, per ogni 10 modelli di iPhone 15 venduti, 4 saranno il Pro Max, 2 saranno il Pro e gli altri 4 saranno divisi tra le varianti standard e Plus.

