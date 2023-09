iPhone 15 Pro e Pro Max: ancora indiscrezioni per gli aumenti di prezzo

Aggiornamento 07/09: A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15, alcuni analisti tornano a suggerire che il prezzo degli smartphone di Apple continuerà a salire, svelando anche alcune cifre. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Non soltanto iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero essere introvabili al lancio, ma dovrebbero anche subire un aumento di prezzo. È quanto traspare dalle ultime voci di corridoio: Apple avrebbe deciso di creare due smartphone più pregiati dei loro predecessori, andando incontro a limiti produttivi che impatterebbero su disponibilità e costi di produzione.

Apple starebbe per aumentare il prezzo di vendita di iPhone 15 Pro e Pro Max

This could be the upcoming iPhone 15 lineup pricing:



iPhone 15 – $799

iPhone 15 Plus – $899

iPhone 15 Pro – Up to $1,099 ($100 increase)

iPhone 15 Pro Max – Up to $1,299 ($100-$200 increase)



Source: Tim Long (analyst at Barclays) pic.twitter.com/u2HRgorKQi — Apple Hub (@theapplehub) July 26, 2023

I prezzi svelati riguardano l'intera gamma dei nuovi melafonini Apple, con iPhone 15 e 15 Plus che dovrebbero mantenere lo stesso prezzo degli attuali iPhone 14 e 14 Plus: 799$ e 899$ per gli Stati Uniti, che da noi corrispondono a 1.029€ e 1.179€.

Passando ai modelli più avanzati, i prezzi di iPhone 15 Pro e Pro Max salirebbero a 1.099$ e 1.199/1.299$, un aumento di 100$ per il primo e di 100/200$ per il secondo. Facendo un rapido calcolo, in Italia si salirebbe a 1479€ per il Pro e 1629/1759€ per il Pro Max.

Le previsioni di mercato ci dicono che la serie iPhone 15 dovrebbe seguire il trend della serie 14, con i modelli Pro più apprezzati e acquistati rispetto a quelli standard e Plus, e questo darebbe la spinta ad Apple di investirci di più sotto il profilo tecnico. Per i modelli Pro e Pro Max, infatti, si prospettano caratteristiche più avanzate, fra cui materiali migliori, memorie più capienti, SoC più potenti, connettività più rapida e fotocamere più evolute.

Aggiornamento 31/07: tutti gli iPhone 15 potrebbero costare di più

Crediti: Apple

Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, ha confermato nella sua newsletters settimanale le indiscrezioni che suggeriscono un aumento di prezzo per iPhone 15 Pro e Pro Max, aggiungendo che anche il modello base e Plus potrebbero vedere una variazione verso l'alto sul cartellino. Almeno negli Stati Uniti, secondo Gurman, tutta la linea di iPhone 15 arriverà sul mercato ad un prezzo maggiore rispetto alle cifre di iPhone 14. Non è escluso, tuttavia, che l'aumento di prezzo possa arrivare anche nel resto del mondo.

L'analista, inoltre, è tornato a parlare del nuovo Apple Watch Ultra, suggerendo anche qui un aumento di prezzo per la nuova colorazione Dark Grey Titanium che potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo superiore di almeno 100$.

Aggiornamento 07/09: gli aumenti si fanno sempre più sicuri secondo un analista

Crediti: MacRumors

Dan Ives di Wedbush, nota azienda che si occupa di sicurezza informatica, ha condiviso le sue previsioni su quelli che saranno gli (a questo punto) inevitabili aumenti di prezzo previsti per i nuovi iPhone di Apple. In particolare, i più colpiti potrebbero essere iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che, almeno negli Stati Uniti, dovrebbero subire un aumento del prezzo di listino di 100$ rispetto al passato. Questo vuol dire che i nuovi modelli Pro potrebbero arrivare sul mercato al prezzo di partenza di 1099$ e 1199$, rispettivamente.

Sarebbero invece esenti dagli aumenti gli iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus: in questo caso Apple avrebbe deciso di non ritoccare il prezzo a causa dei pochi cambiamenti che verranno introdotti su questi due smartphone. Le indiscrezioni, tuttavia, stanno per terminare: la prossima settimana, il 12 settembre, Apple presenterà la nuova serie di iPhone durante l'evento Wonderlust annunciando anche i tanto attesi prezzi.

