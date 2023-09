MediaTek annuncia a sorpresa il suo chip a 3 nm: la sfida a Qualcomm si fa rovente

Come un fulmine a ciel sereno il chipmaker taiwanese ha annunciato a sorpresa una grande novità. MediaTek ha realizzato con successo il suo chip Dimensity con processo produttivo a 3 nm, ovviamente in collaborazione con TSMC. Si tratta di un traguardo importantissimo per la compagnia e sopratutto un passo avanti fondamentale nella sfida con Qualcomm.

MediaTek ha annunciato il suo chip a 3 nm: ma quando arriverà il primo smartphone con questa novità?

Crediti: MediaTek

Mentre sono in dirittura d'arrivo le ultime soluzioni Snapdragon e Dimensity, MediaTek si porta avanti e annuncia la sua ultima novità. I prossimi Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9300 presenteranno entrambi delle caratteristiche stellari, con CPU di ultima generazione, grafica aggiornata e tanta potenza in più rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia in entrambi i casi si tratta ancora di soluzioni realizzate a 4 nm: in questo senso il balzo in avanti è rimandato al prossimo anno con le prossime generazioni di chipset.

Tuttavia, quest'oggi MediaTek ha annunciato di aver sviluppato con successo un SoC per smartphone (probabilmente della gamma Dimensity) realizzato con il processo a 3 nm di TSMC. Si tratta in via ufficiale della prima azienda al mondo: un traguardo parecchio importante, specialmente in relazione alla sfida alla rivale statunitense Qualcomm.

In base a quanto rivelato dalla stessa casa asiatica, la tecnologia a 3 nm TSMC offre prestazioni migliorate, con un aumento fino al 18% della velocità a parità di potenza e fino al 32% di consumi in meno a parità di velocità rispetto all'attuale processo a 4 nm. Il nuovo chipset MediaTek andrà ad alimentare smartphone, tablet e auto smart ma bisognerà pazientare. Infatti il lancio dei primi dispositivi è previsto – come sottolineato dalla stessa azienda nel comunicato ufficiale – nel corso della seconda metà del 2024. Nel frattempo ricordiamo che il primo chipset a 3 nm – NON ancora annunciato – dovrebbe essere l'ultima soluzione di Apple (A17 Bionic), in arrivo a bordo di iPhone 15: non resta che attendere il 12 settembre per scoprire tutte le novità.

