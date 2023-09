Google Chrome compie 15 anni e festeggia con un design tutto nuovo

Seppure possa sembrare che Google Chrome esista da sempre, sono “soltanto” 15 anni che il browser realizzato da Big G sulla base open-source di Chromium domina il web spazzando via la concorrenza. Per festeggiare questo nuovo compleanno, Google ha deciso di rinnovare l'interfaccia grafica di Chrome portando anche sul desktop le novità del linguaggio di design Material You, con tante nuove opzioni per la personalizzazione.

Nuovo design per Google Chrome: maggiore personalizzazione con Material You

In queste ore, Google ha finalmente annunciato un cambio di design per il browser Chrome che anche su desktop potrà finalmente vantare l'utilizzo del celebre linguaggio di design Material You diventato celebre grazie alle ultime versioni del sistema operativo mobile Android. Per la prima volta, quindi, il Material Design arriva su PC e lo fa con quella che è probabilmente l'app di Google più celebre in questo settore.

Google Chrome con Material You potrà essere personalizzato a proprio piacimento, scegliendo tra una versione Light o Dark del tema, di cui si potranno scegliere le varie sfumature (come mostrato nell'immagini in alto). Nel caso in cui, però, vogliate rendere più armonioso l'intero sistema operativo, potrete scegliere l'opzione “Dispositivo” per lasciare il sistema il controllo della colorazione.

La navigazione nei menu, inoltre, sarà più semplice e veloce: le nuove scorciatoie permetteranno di accedere in modo molto più rapido ai servizi di Google più utilizzati ed apprezzati come Translate o Password Manager, mentre sarà molto più semplice anche accedere alla lista delle estensioni di Chrome installate. La nuova sidebar, inoltre, consentirà di effettuare ricerche aggiuntive senza lasciare la pagina che si sta consultando al momento.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le