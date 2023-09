La nuova poltrona massaggiante di Xiaomi è smart e si controlla dal telefono

Siamo onesti: possedere una poltrona massaggiante come quelle che si trovano nei centri commerciali è probabilmente il sogno di le ha provate almeno una volta nelle loro vita. A realizzare questo sogno ci pensa Xiaomi che porta in Cina la nuova Mijia Smart Massage Chair, una poltrona massaggiante intelligente che può essere controllata direttamente dallo smartphone per il massimo del comfort.

Rilassati sulla nuova poltrona di Xiaomi: il massaggio lo scegli direttamente dal telefono

Xiaomi Mijia Smart Massage Chair è una poltrona massaggiante che sfrutta l'intelligenza artificiale per determinare i migliori movimenti 4D e zone corporee da massaggiare. I rulli hanno una dimensione di 7 centrimenti e possono trattare i muscoli di gambe, braccia, mani e piedi in modo estremamente delicato, grazie ai cuscinetti ad aria di cui è dotata la poltrona.

Le modalità di utilizzo sono diverse, così come le tipologie di massaggi: la poltrona di Xiaomi infatti può utilizzare le tecniche kneading e shiatsu a diverse velocità ed intensità per garantire la massima riuscita del massaggio e donare all'utente il meritato relax dopo una lunga giornata.

La poltrona può essere controlla dallo smartphone tramite l'app di Xiaomi, che può essere accoppiata al dispositivo grazie al lettore NFC presente sulla poltrona. Gli amanti della musica saranno felici di sapere che è presente anche uno speaker Bluetooth con 3D surround ed un porta USB-C da 18W per ricaricare il proprio smartphone.

Xiaomi Mijia Smart Massage Chair è disponibile in crowdfunding su Xiaomi Youpin al prezzo di circa 960€ (6999 yuan), ma al termine della campagna il prezzo salirà a circa 1070€ (7999 yuan). Al momento non sembra essere prevista la commercializzazione internazionale di questo prodotto che potrebbe quindi restare un'esclusiva in madre patria.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le