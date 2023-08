Apple A17 Bionic su GeekBench: iPhone 15 Pro sarà un mostro di potenza

Da sempre, la potenza dei System-on-a-Chip proprietari di Apple hanno una marcia in più rispetto alla controparte Qualcomm e MediaTek, e pare che sarà così anche con A17 Bionic. Le informazioni finora circolate in rete sono condite dai benchmark di GeekBench, secondo cui sia iPhone 15 Pro che Pro Max sarebbero due degli smartphone più potenti in assoluto (perlomeno nei test sintetici).

Nuovi benchmark per Apple A17 Bionic: quanto sarà potente iPhone 15 Pro secondo GeekBench

Il punteggio di GeekBench è piuttosto esplicativo: 3.269 in single-core e 7.666 in multi-core, che se confrontati con i risultati di Apple A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max (circa 2.500/6.500 punti) rappresentano un buon salto in avanti del +30% in single-core e del +18% in multi-core. Il gap prestazionale è ancora più pronunciato se confrontato con l'attuale Snapdragon 8 Gen 2, che su GeekBench si ferma a circa 2.000/5.000 punti.

Le specifiche di Apple A17 Bionic sono già trapelate, e comprenderebbero nuovamente una CPU esa-core ma con frequenze elevate da 3,46 a 3,7 GHz, settando un nuovo record nei processori mobile seppur anche lo Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe fare lo stesso. Tuttavia, nei suoi primi test su GeekBench il futuro SoC Qualcomm non fornisce affatto lo stesso grado di potenza della controparte di Cupertino, che vanterebbe un vantaggio attorno al +47%.

Se si parla del punteggio di 30.669 nel test Metal, si tratta di un aumento del +36% rispetto allo stesso test eseguito su A16 Bionic (circa 22.000 punti). Secondo le informazioni dei leaker, la GPU di A17 Bionic avrebbe un core in più, ma a contribuire a questi punteggi ci sarà anche il processo produttivo, che per la prima volta passerà da 4 nm N4 a 3 nm N3B da parte di TSMC.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le