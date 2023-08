Google Pixel 8 e Audio Magic Eraser: l’AI migliorerà anche il suono

La potenza dell'intelligenza artificiale continua a esprimersi anche su smartphone, e con il lancio della serie Google Pixel 8 faremo la conoscenza di Audio Magic Eraser. Una delle funzionalità AI più apprezzate nell'ecosistema Google si chiama propria Magic Eraser (Gomma Magica in italiano), cioè la feature che permette di modificare le foto mai così facilmente. Basta un clic per eliminare imperfezioni e soggetti che non vogliamo nelle proprie immagini, e presto sarà possibile fare altrettanto anche con l'audio.

Audio Magic Eraser sarà una delle novità a tema AI della serie Google Pixel 8

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

Non è ancora ufficiale, ma il video trapelato su X ci mostra un assaggio di come funzionerà Audio Magic Eraser: accessibile tramite l'app Google Foto, consentirà agli utenti di rimuovere rumori di fondo dai video registrati col proprio smartphone. L'intelligenza artificiale di Google individuerà tre tipologie di suoni: Rumore, Persone e Musica, e con un apposito slider orizzontale si potrà regolare quanto si vuole che il software intervenga.

Prevedibilmente, la funzione sarà esclusiva Pixel, almeno per i primi tempi, così come accadde per la succitata opzione Magic Eraser. Quest'ultima fu esclusiva degli smartphone Google per un determinato lasso di tempo, dopodiché venne esteso anche gli altri utenti Android e iOS mediante l'abbonamento Google One. Ma questa non sarà l'unica novità software di Google Pixel 8 e 8 Pro, perché un altro importante cambiamento si chiamerà Magic Editor.

