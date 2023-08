Android 14 aiuterà a bloccare le pubblicità più fastidiose

Android 14 è oramai quasi pronto per il lancio ufficiale, ma negli ultimi giorni gli utenti più esperti hanno avuto modo di scovare nel sistema operativo nuove funzioni non ancora annunciate. Una di queste, in particolare, permetterà a tutti di bloccare le pubblicità più fastidiose, ovvero quelle che si aprono a schermo intero impedendo la visualizzazione dei contenuti che più ci interessano.

Addio alle pubblicità a schermo intero grazie alla nuova funzione di Android 14

Crediti: Mishaal Rahman

Mishaal Rahman, noto esperto di Android, ha scovato all'interno del codice dell'ultima beta di Android 14 una funzione molto particolare che permetterà agli utenti di impedire alle app di visualizzare pubblicità a schermo intero che impediscono la corretta visualizzazione dei contenuti desiderati. La funzione può essere richiamata tramite il permesso “USE_FULL_SCREEN_INTENT”, applicandolo alle app che sfruttano questo tipo di pubblicità.

Con Android 14, quindi, potrete liberamente scegliere quali app potranno usufruire della possibilità di inviare contenuti, notifiche e pubblicità a schermo intero, bloccando quindi quelle che fanno un uso scorretto della funzionalità. Entro la fine del 2023, tutte le app avranno il permesso disabilitato di default, quindi saranno gli utenti a dover consentire questa tipologia di contenuti.

Una funzionalità ottima che permetterà di concentrarsi maggiormente sui contenuti desiderati evitando di essere distratti e disturbati dalla pubblicità o dai contenuti che si aprono a schermo intero senza il nostro permesso.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le