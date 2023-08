Google lancia Android 14 Beta 5: tutte le novità dell’ultima versione di test

Mancano poche settimane al lancio ufficiale del nuovo Android 14 e Google pubblica oggi la quinta beta dell'aggiornamento del celebre sistema operativo mobile. Questa Beta 5 non aggiunge funzionalità inedite, ma si occupa principalmente di risolvere davvero tantissimi bug e problemi riscontrati dagli utenti nelle ultime settimane di test.

Il rilascio ufficiale si avvicina e Google risolve una marea di bug di Android 14

Crediti: Canva

Android 14 Beta 5 è disponibile da oggi come ultimo aggiornamento del Beta Program del nuovo sistema operativo di Google: non ci saranno più versioni di test ma il prossimo rilascio sarà quello ufficiale che arriverà su tutti gli smartphone Pixel compatabili, mentre verrà offerta ai produttori la possibilità di elaborare e rilasciare Android 14 anche per i loro dispositivi.

Per l'occasione, questa Beta 5 si occupa di correggere davvero una marea di bug e problemi riscontrati dagli utenti negli ultimi tempi, preparando il terreno per quella che sarà effettivamente la versione finale. La lista è davvero molto lunga, quindi vi auguriamo una buona lettura.

Risolto un problema in cui, dopo lo sblocco di un dispositivo tramite un PIN, TalkBack forniva un audio errato. Risolto un problema in cui la scansione Wi-Fi consumava troppa batteria. Risolto un problema in cui alcune immagini presentavano glitch con blocchi di ombre aggiuntivi. Risolto un problema in cui, in alcuni casi, l'icona del sensore di impronte digitali non appariva come previsto. Risolto un problema in cui la voce tramite Wi-Fi non era abilitata per impostazione predefinita. Risolto un problema sui dispositivi Pixel Fold in cui il dispositivo perdeva le informazioni sulla sessione di rilevamento dell'antenna e non riusciva a recuperarle. Risolto un problema in cui compariva una barra bianca estranea in alcune app. Risolto un problema di colore di sfondo con l'interfaccia utente utilizzata per aggiungere una scorciatoia alla schermata principale. Risolto un problema del launcher che causava frequenti arresti anomali e altri problemi di qualità. Risolto un problema sui Pixel Tablet in cui l'interazione dell'utente durante la transizione da uno screensaver all'orologio a bassa luminosità causava un arresto anomalo di SysUI. Risolto un problema su Pixel Fold in cui toccare non riusciva a risvegliare il dispositivo. Risolto un problema su Pixel Fold in cui i pulsanti di sistema avevano posizioni inconsistenti dopo la piegatura e lo svolgimento. Risolto un problema che causava arresti anomali di SysUI durante la rimozione di una coppia di app in modalità landscape. Risolto un problema in cui il launcher non veniva completamente visualizzato dopo la configurazione. Risolto un problema in cui il sistema mostrava un tipo di connessione mobile errato. Risolto un problema in cui tornare indietro per uscire da un'app faceva sì che gli utenti non potessero più aprire l'app. Risolto un problema in cui le anteprime dello sfondo erano talvolta vuote. Risolto un problema in cui il tema del sistema cambiava da giallo a rosa dopo il riavvio. Risolto un problema di eccesso di scorrimento con ScrollView. Risolto un problema in cui alcune tavolozze di colori erano difficili da vedere quando la schermata di blocco era attiva. Risolto un problema in cui gli utenti non potevano abilitare la condivisione della batteria se esisteva un profilo di lavoro sul dispositivo. Risolto un problema in cui lo schermo di un tablet si spegneva inappropriatamente quando era in dock. Risolto un problema in cui il gestore delle politiche del dispositivo impediva l'apparizione delle notifiche. Risolto un problema in cui le notifiche di gruppo non potevano essere espandibili. Risolto un problema in cui la schermata di blocco non visualizzava correttamente l'orologio. Risolti vari problemi della fotocamera che causavano arresti anomali e riduzioni della qualità. Risolto un problema di consumo energetico durante la riproduzione video. Risolto un problema di rendering dell'orologio del meteo. Risolto un problema in cui l'anteprima della personalizzazione della schermata di blocco non corrispondeva al risultato finale. Risolto un problema che causava il blocco della schermata di selezione dello sfondo. Risolto un problema in cui i dispositivi Pixel non si collegavano a alcuni router. Risolto un problema di risultato di ricerca toast in cui il colore era troppo simile al colore di sfondo. Risolto un problema in cui toccare una notifica prima di utilizzare lo sblocco facciale non apriva la notifica. Risolto un problema su Pixel Fold in cui venivano visualizzati due orologi contemporaneamente in modalità widescreen. Risolto un problema in cui i widget si sovrapponevano e si impilavano in modo errato. Risolto un problema in cui la chiusura della finestra PiP non fermava la riproduzione di YouTube. Risolto un problema di commutazione delle fonti audio delle chiamate. Risolto un problema in cui, dopo lo sblocco di un dispositivo, appariva solo lo sfondo. Risolto un problema con il trascinamento delle cartelle per rimuoverle.

Per scaricare la nuova Beta 5 non dovrete far altro che controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti attraverso le impostazioni del vostro smartphone Google Pixel.

