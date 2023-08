Redmi Pad SE: il nuovo tablet Xiaomi svelato, con tanto di immagini

Abbiamo parlato in varie occasioni del prossimo Redmi Pad 2, futuro tablet budget targato Xiaomi. A quanto pare il nome commerciale potrebbe essere differente: lo svelano le ultime novità, insieme al possibile design del dispositivo. Il nuovo modello dovrebbe arrivare come Redmi Pad SE: ecco che cosa sappiamo finora, tra immagini e dettagli sulle specifiche.

Il prossimo tablet budget di Xiaomi dovrebbe arrivare come Redmi Pad SE

Crediti: Kimovil

Il prossimo tablet di Redmi dovrebbe avere quindi un nome diverso rispetto a quanto anticipato finora. Il dispositivo, ricordiamo, è stato avvistato in varie certificazioni (con le sigle 23073RPBFG e 23073RPBFC, rispettivamente Global e Cina) ed arriverà sia in patria che in altri mercati. Redmi Pad SE è stato anticipato da una sfilza di immagini render: al momento manca una conferma da parte di Xiaomi, ma sembra trattarsi di immagini stampa (ovviamente da prendere con le dovute precauzioni).

Crediti: Kimovil Crediti: Kimovil

Il tablet sarebbe quindi il modello conosciuto finora come Redmi Pad 2: il design è caratterizzato da un modulo fotografico leggermente diverso rispetto a quello visto a bordo del primo Redmi Pad, ma sempre rettangolare. Frontalmente trova spazio un ampio schermo con cornici ottimizzate; dalle immagini emerge la presenza di quattro speaker integrati, una porta Type-C, un ingresso mini-jack per le cuffie e di un lettore d'impronte digitali laterale.

Rispetto al predecessore troveremo un chipset Qualcomm, ossia lo Snapdragon 680; il resto del comparto comprenderebbe uno schermo LCD da 10,95″ 2K (1.920 x 1.200 pixel) e refresh rate a 90 Hz, una fotocamera principale da 8 MP, un modulo selfie da 5 MP, 8.000 mAh di batteria con ricarica da 18W e Android 13. Il debutto di Redmi Pad SE è atteso insieme alla serie Xiaomi 13T, ma per ora non c'è ancora una data di presentazione.

