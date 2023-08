Xiaomi Pad 6 Max sarà tanto grosso quanto scarso di novità

All'orizzonte si staglia infatti uno Xiaomi Pad 6 Max, l'ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2014, quando il mercato era contraddistinto da modelli quali iPad Air 2, NVIDIA Shield, Surface Pro 3 e Nexus 9. Fu allora che Lei Jun decise di lanciare il suo primo Xiaomi Mi Pad; nel 2015 arrivò il secondo modello, e dopo il terzo nel 2018 fu il turno della linea Pad 4. Per la prima volta, l'azienda decise di creare sia un modello standard da 8″ che uno Plus da 10″, una strategia che è stata ampliata con la 5a generazione, non solo con un 11″ standard e Pro ma anche un Pro da 12.4″, e che sarà bissata con la 6a generazione.

Un leaker parla di Xiaomi Pad 6 Max e della sua “somiglianza” con il modello Pro

Crediti: Xiaomi

Se si guarda la 5a generazione, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 differisce da Xiaomi Pad 5 Pro 11″ quasi esclusivamente per le dimensioni, con un più ampio schermo, un modulo fotografico ridisegnato e una selfie camera da 20 MP anziché 8 MP. A questo giro, la compagnia ha scelto Xiaomi Pad 6 Max come nome, rimarcando le dimensioni XL rispetto a Pad 6 e 6 Pro, ma c'era chi si aspettava anche una configurazione più performante.

A quanto pare non sarà così: il nuovo tablet sarà da 14″, più di Pad 5 Pro 12.4, ma esteticamente e funzionalmente sarà in tutto e per tutto una riproposizione di Pad 6 Pro. Di conseguenza, dovremmo avere un schermo LCD a 144 Hz e chipset Snapdragon 8+ Gen 1, mentre sicuramente aumenterà la batteria da 8.600 mAh, forse attorno ai 10.000 mAh ma comunque con ricarica cablata a 67W.

