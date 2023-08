Non saranno 4 bensì 6 i nuovi iPhone, e il motivo si chiama Europa

E se al grande evento autunnale di Apple non ci fossero quattro bensì sei nuovi melafonini ad attenderci? A partire dal 2014, anche in quel di Cupertino si è capito che sarebbe stato più proficuo creare più versioni di iPhone; è successo prima con le varianti Plus, per poi arrivare alla situazione attuale dove abbiamo un modello standard, uno Plus, uno Pro e uno Pro Max. Finora avevamo parlato in questi termini di iPhone 15, ma a quanto pare non ci sarebbero solamente i quattro modelli di 15° generazione ad attenderci nei prossimi mesi.

Apple starebbe rinnovando l'intera gamma di melafonini alle richieste dell'Europa

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5:



iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

L'indiscrezione è spuntata col rilascio della quinta versione beta di tvOS 17.0, quando i più smanettoni hanno scavato nel codice del firmware per scovare qualche sorpresa. Ed è proprio andata così, perché all'interno del software di Apple TV sono stati trovati riferimenti a sei modelli di smartphone: iPhone 15,4, 15,5, 16,1 e 16,2 ma anche iPhone 14,1 e 14,9. Per la precisione, questi modelli erano presenti nel firmware della sua versione Beta 1, e sono stati invece rimossi nella Beta 5 di tvOS 17.0.

Questi numeri potrebbero confondere, ma sono nomi in codice che Apple usa per suddividere i modelli in base al chipset utilizzato. Per esempio, iPhone 13, 13 Pro, iPhone 14 e iPhone SE 3° Gen sono indicati come iPhone 14,x in quanto mossi dall'A15 Bionic, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max con A16 Bionic sono siglati iPhone 15,x. Di conseguenza, iPhone 15,4 e 15,5 dovrebbero essere iPhone 15 e 15 Plus, che sappiamo saranno nuovamente alimentati dall'A16 Bionic, mentre 16,1 e 16,2 sarebbero i modelli Pro e Pro Max con l'inedito A17 Bionic.

Alla luce di ciò, chi sono iPhone 14,1 e 14,9? Come suggerisce Michael Burkhardt, tutto potrebbe legarsi alla richiesta dell'Europa di aderire allo standard USB-C su tutti i futuri smartphone. Per rendere omogeneo il suo ecosistema, quindi, Apple potrebbe avere deciso di prendere iPhone 13 Mini e iPhone SE 3° Gen e riproporli in una “nuova veste” con USB-C al posto della porta Lightning. In questo modo, tutto il catalogo sarebbe composto da iPhone USB-C, anche per quelli di cui non esiste un modello aggiornato (cioè Mini e SE). Nel mentre, l'Unione Europea sta facendo pressioni ad Apple affinché non accada quanto vociferato, cioè che venga limitata la porta USB-C.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le