Teclast N15 è piccolo ma potente: ecco il nuovo Mini PC con Intel Jasper Lake e 16 GB RAM

Nell'era dello smartworking abbiamo assistito ad una vera e propria rinascita del settore PC, con un boom avvenuto sopratutto per i latptop e i mini PC. Teclast, oggi, continua ad arricchire questo settore portando sul mercato il nuovo modello N15, un mini computer dalle dimensioni compatte ma estremamente potente grazie alla CPU Intel Jasper Lake che alimenta il dispositivo. Questo Mini PC si proprone come una soluzione per ogni esigenza, che abbiate bisogno di un dispositivo per la casa, oppure per il vostro ufficio.

Teclast N15: la soluzione perfetta per casa ed ufficio

Crediti: Teclast

Teclast N15, come già accennato in precedenza, è un mini PC estremamente piccolo: con una struttra in alluminio, volume di soli 0.53 litri ed un peso di 400 grammi, questo dispositivo può essere posizionato praticamente ovunque senza mai ingombrare spazio. Si tratta di una soluzione ideale per chi ha poco spazio a disposizione ma non vuole rinunciare alle prestazioni dei dispositivi più moderni. Con il suo porcessore Intel Jasper Lake N5095 (11 gen), infatti, il modello N15 garantisce il superamento di ogni sfida nei task di tutti i giorni, con un miglioramento del 66% nelle prestazioni rispetto al modello precedente.

Questo mini PC mette inoltre a disposizione ben 16 GB di RAM DDR4 in configurazione Dual-Channel (8+8) ed un SSD PCI-e 3.0 da 512 GB di spazio di archiviazione su cui è installato Windows 11 Pro, l'ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Il vero punto forte del dispositivo, tuttavia, potrebbe risultare essere la connettività: N15 infatti è dotato di ben 6 porte USB 3.0 di tipo A, 1 porta USB-C, uscita HDMI, uscita DisplayPort, doppia porta Ethernet 2.5 Gigabit, jack per le cuffie da 3.5 millimetri, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2. Inoltre, grazie ad un TPD di 15W ed un sistema di raffreddamento Turbo Fan, questo mini PC risulta sempre silenzioso anche quando è sotto stress.

Crediti: Teclast

TECLAST N15 è disponibile in offerta lancio su Amazon al prezzo di 169.99€ soltanto per la prima settimana. Al termine del periodo promozionale il prezzo tornerà a salire a 239.99€, quindi se siete interessati al prodotto vi consigliamo di sfruttare subito l'occasione. Per approfittare del prezzo promozionale, ricordate di applicare il coupon presente nella pagina di Amazon.

Contenuto realizzato in collaborazione con Teclast.

